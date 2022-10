﻿Beginn der Herbstferien: Es wird voll am Flughafen Hannover

Die Herbstferien starten am Wochenende in Niedersachsen. Gleichzeitig enden sie in Nordrhein-Westfalen. Deshalb wird es voll am Flughafen Hannover, prognostizieren der Airport und die Bundespolizei. Urlauber sollten deshalb rechtzeitig vor Ort sein.

Start in die Herbstferien: Flugzeuge von Tuifly stehen am Flughafen Hannover.

Hannover. Der Flughafen Hannover bereitet sich auf ein geschäftiges Wochenende vor. Denn: In Niedersachsen starten die Herbstferien, zahlreiche Familien zieht es in die Ferne. Gleichzeitig geht in Nordrhein-Westfalen die Ferienzeit zu Ende, weshalb viele Rückkehrer erwartet werden. Es wird deshalb am Sonnabend und Sonntag mit jeweils rund 22.000 Passagieren gerechnet. Airport und Bundespolizei sind aber entspannt und gehen davon aus, dass es kein Reisechaos wie noch im Sommer geben wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Alles ist offen, was offen sein kann“

„Natürlich kann es zu Wartezeiten kommen“, sagt Flughafensprecherin Kristin Peschel. Allerdings sollten diese sich in normalen Grenzen halten. Auch Detlef Zieling, Sprecher der Bundespolizeiinspektion am Flughafen, versichert: „Alles ist offen, was offen sein kann.“ Sowohl die Beamten als auch das private Sicherheitsunternehmen an den Airportkontrollen seien personell entsprechend vorbereitet. Zieling: „Wir sind gut aufgestellt und haben alles getan.“

Sommer 2022: Lange Schlangen vor den Sicherheitskontrollen am Flughafen Langenhagen sind ein gewohntes Bild. © Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Flughafen Hannover: 272 Starts und Landungen

Allein am Sonnabend werden in Langenhagen 137 Starts und Landungen abgewickelt, am Sonntag kommen weitere 135 dazu. Besonders voll wird es nach Angaben der Bundespolizei vor allem in den Nacht- und sehr frühen Morgenstunden. Der Flugplan listet dann die meisten Urlaubsmaschinen, die beispielsweise Richtung Spanien und Griechenland abheben. Lange Schlangen und nicht erreichte Verbindungen wie noch im Sommer schließt der Flughafen aber aus. Nichtsdestotrotz sei ein rechtzeitiges Erscheinen ratsam.

Security: Zulässige Höchstmängen von Flüssigkeiten beachten

Doch es kommt aufs korrekte Maß an. Die meisten Airlines öffnen ihre Schalter erst etwa zwei Stunden vor Abflug: "Jeder, der zu früh da ist, verstopft die Terminals zusätzlich", sagt Bundespolizist Zieling. Tipps, um lange Wartezeiten vor allem an der Security zu vermeiden: Flüssigkeiten sollten nur in den erlaubten Mengen im Handgepäck sein, ebenso gehören keine verbotenen Gegenstände in die Taschen. Bei Flügen etwa in die Türkei ist es ratsam, Ausweise im Vorfeld auf ihre Gültigkeit zu kontrollieren. Zieling: "Das macht es für alle einfacher und schneller."

Lesen Sie auch

Kofferchaos: „Die Problematik ist geklärt“

Beim Gepäck ist der Flughafen zudem optimistisch. Noch im Sommer stapelten sich herrenlose Koffer und Taschen über Wochen am Airport, doch das Thema gehöre der Vergangenheit an. „Die Problematik ist geklärt“, sagt Peschel. Inzwischen liege das Niveau der Gepäckstücke ohne Besitzer längst wieder im normalen Bereich, den es immer im Flughafenablauf gebe. Bei Direktverbindungen wie den meisten Urlaubsflügen gebe es ohnehin so gut wie keine Schwierigkeiten.