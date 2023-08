Anreise, Line-up, Tickets: Alle wichtigen Informationen zum Heroes-Festival

Hannover. Bald ist es so weit: Mit dem Heroes-Festival kommt die deutsche Hip-Hop- und Rapszene am 18. und 19. August nach Hannover. Was gibt es zu beachten? Welche Artists treten auf? Kommt man noch an Tickets? Wir beantworten alle wichtigen Fragen vor dem Festivalbesuch.

Was erwartet mich?

„Das Heroes-Festival bringt Deutschrap direkt vor die Haustür“, schreibt der Veranstalter. Es sei eine Begegnungsstätte, „wo freshe Youngster und unangefochtene Rapkings einander die Klinke in die Hand geben“. 15.000 Fans der Hip-Hop- und Rap-Szene kommen hier zusammen, das Event ist ausverkauft. Dementsprechend voll wird es vermutlich werden. Das Messegelände wird für das Heroes-Festival zur Konzert- und Party-Location, mit einem Programm, das an beiden Festivaltagen (18. und 19. August) um 14 Uhr startet und um 4:30 morgens endet. Im Gegensatz zu anderen Festivals kann man hier allerdings nicht campen.

Wer steht auf dem Lineup?

Highlights des Line-ups sind Szene-Größen wie BHZ, Bonez MC & RAF CAMORA oder Yung Hurn. Die Liste der Headliner ist aber noch weitaus länger: Sido, Pashanim, Trettmann und Luciano treten ebenfalls auf. Auf dem Heroes Festival ist aber auch Platz für viele aufstrebende Künstler: Unter anderem sind die 102 Boyz am Start, aber auch Sänger wie Makko, Disarstar, Ski Aggu, Luis, Eskei83. Tatsächlich kann man betonen, dass es sich hier um Künstler und um Sänger handelt. Bis auf ein paar Ausnahmen, wie Eli Preiss oder Domiziana, ist das Line-up überwigend männlich besetzt.

Neben Hip-Hop-Konzerten auf der Main- und Club-Stage gibt es auch weitere Musik-Acts auf den beiden kleineren Stages „JD“ und „cloud 9“ zu erleben. Neben weiteren Hip-Hop- und Rap-Konzerten sorgen hier DJs wie Miami Lenz, DJ Lunis oder Pana auch dann noch für große Party, wenn auf den beiden Hauptbühnen bereits die Lichter aus sind.

Der komplette Timetable ist online einsehbar. Darüber hinaus gibt es auch eine Smartphone-App (für Apple- und für Android-Geräte), mit der man sich unter anderem einen individuellen Timetable zusammenstellen kann.

Wie komme ich am besten hin?

Das Heroes-Festival wird auf dem Gelände der Expo-Plaza stattfinden. Wer mit dem Auto aus Richtung Hannover-Innenstadt kommt, sollte beachten dass es eine Baustelle auf dem Meseschnellweg zwischen dem Seelhorster Kreuz und Mittelfeld gibt, die zu massiven Verkehrsbehinderungen führt. Um dem entgegenzuwirken, werden Besuchende gebeten, nach Möglichkeit die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Die Eintrittskarte für das Festival gilt gleichzeitig auch als Fahrtkarte für den ÖPNV.

Die Stadtbahnlinien 6 und 16 fahren aus Hannovers City (Steintor, Kröpcke oder Aegidientorplatz) in knapp 20 Minuten direkt zur Expo-Plaza. Zusätzlich setzt die Üstra zur An- und Abfahrt sogenannte Verstärkerzüge ein. Von der Haltestelle Messe/Ost sind es nur noch wenige Gehminuten zur Festival-Location.

Wer dennoch lieber mit den Pkw nutzen möchte, hat die Möglichkeit, die P+R (Park and Ride) Parkplätze in der Region zu nutzen und von dort aus mit dem ÖPNV weiterzureisen. Ansonsten gibt es auch rund um das Festivalgelände, ausgeschilderte Möglichkeiten zu parken, diese sind allerdings nicht kostenfrei.

Was gibt es am Einlass zu beachten?

An den Eingängen werden Tickets und Taschen kontrolliert. Nur Personen mit einem gültigen Ticket sowie einem Personalausweis erhalten ein Bändchen und dürfen das Gelände betreten. Aus sicherheitstechnischen Gründen darf pro Person lediglich eine leere und faltbare Trinkflasche, die maximal einen halben Liter umfasst, mitgenommen werden. Außerdem sind nur Rucksäcke oder Taschen mit einer maximalen Größe von DIN A4 (297 x 210 mm mit einer Tiefe von höchstens 15 Zentimetern) erlaubt.

Für Minderjährige gilt das Jugendschutzgesetz. Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nur in Begleitung einer sorgeberechtigten Person das Gelände betreten. Weitere Informationen zum Jugendschutzgesetz gibt es auf der Website des Heroes-Festivals.

Gibt es vor Ort Verpflegung?

Auf dem Gelände wird es in der sogenannten „Food Zone“ und in der „Drink Zone“ ein breites Essens- und Getränkeangebot geben. An den Ständen kann ausschließlich mit einem Cashless-System gezahlt werden. Dafür hat jeder Gast einen Chip an dem Festivalbändchen, das zuvor mit Geld aufgeladen und so für die Zahlung genutzt werden kann. Trinkflaschen können auf dem Festivalgelände kostenlos an Trinkwasserstationen aufgefüllt werden.

Komme ich noch an Tickets?

Zwar sind alle Karten für das Heroes-Festival ausverkauft, allerdings gibt es noch verifizierte Tickets im sogenannten „Resale“ zu erwerben. Der Veranstalter weist ausdrücklich darauf hin, Tickets auf keinen Fall über andere Plattformen zu kaufen, weil die Betrugsgefahr extrem hoch ist. Aktuell gibt es auf der „Resale“-Plattform Tages- und Wochenendtickets zwischen 66 und 86 Euro.

Weitere Sicherheitshinweise zum Ticketkauf können auf der Website unter dem Punkt „Resale“ eingesehen werden.

