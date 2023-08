Heroes-Festival Hannover: Das sind die Vorwürfe auf Social Media

Hannover. Eigentlich sollte das vergangene Wochenende den Rap-Liebhabern positiv in Erinnerung bleiben, doch das Chaos um das erste Heroes-Festival in Hannover beschäftigt noch immer viele. In den sozialen Medien teilen die Besucherinnen und Besucher ausgiebig ihre Eindrücke und Meinungen. Sie posten, was aus ihrer Sicht alles schief gelaufen ist. Das sind einige der Vorwürfe gegen das Heroes-Festival auf Social Media:

Die Kritik richtet sich dabei nicht gegen die Musikerinnen und Musiker, sondern vor allem gegen die Organisation. „Es war einfach bodenlos, die Statements machen es nicht besser und, dass die Kommentare gelöscht werden, auch nicht“, schreibt eine Userin auf Instagram. „Security war 0/10, Organisation war 0/10, Kommunikation 0/10!“ Die Pizza wiederum sei lecker gewesen und die Acts „waren ziemlich gut“. Aber Kritik ernten die Macher von ihr dafür, dass sie „die besten drei“ nicht sehen konnte, „da der Einlass gestoppt und die beiden anderen Auftritte abgesagt wurden!“.

Kritik am Heroes-Festival: „Reine Abzocke!“

Und: „Am meisten nervt mich aber, dass man mit dem Geld der Menschen so rücksichtslos umgeht – Voucher gehen gar nicht auf, wenn man Pfand berücksichtigt, Getränkepakete gehen nur, wenn auch Guthaben drauf ist und dann kann Pfand teilweise nicht mal abgegeben werden“, schreibt die Instagram-Nutzerin. „Da kommt leider das Gefühl auf, ,abgezogen‘ zu werden, wo es nur geht. AGB wurden auch immer mal wieder geändert. Richtig schade. 👏“

Eine weitere Userin schreibt unter einen Instagram-Post der Heroes-Veranstalter: „119€ verschwendet dafür, dass das Festival frühzeitig beendet wird. Will mein Geld zurück, reine Abzocke! Die besten Acts einfach abgesagt, Organisation = 0“.

Unprofessionelles Sicherheitspersonal

Bei vielen Kommentierenden rückt auch immer wieder das Thema Security in den Vordergrund. Aggressivität, ruppiges und unangemessenes Verhalten – das sind oft die Vorwürfe in den Beiträgen bei Instagram und Tiktok. Einige behaupten, die Sicherheitsleute hätten mit Drogen gedealt. „Security hat mit Schlägen gedroht, Security hat versucht, Koks zu verkaufen.“, sagen „Sass und Jules“ in einem ihrer Tiktok-Videos.

Auch auf Instagram machen sich solche Anschuldigungen breit. „Falls jemand noch die Westen-Nummern von den dealenden Security-Leuten hat oder von denen, die euch sexuell belästigt haben, meldet sie mir gerne. Ich bin mit der Firma im Kontakt!“, schreibt eine Instagram-Userin. Ob an den Vorwürfen etwas dran ist, ist unklar. Die Polizei berichtet nichts Derartiges, insgesamt habe es auf dem gesamten Festival nur etwa 20 Vergehen gegeben.

„So krank“

Wieder andere finden, der Sicherheitsdienst habe zu lasch agiert. „Als wir den Leuten von der Security deutlich gemacht haben, dass es eskaliert, meinten die nur, dass sie nichts dagegen machen können. Ich verstehe nicht, warum niemand in der Lage ist, so was zu verhindern, obwohl mehrere Menschen in Panik ausgebrochen sind????“, schreibt ein Nutzer auf Instagram. „Vor allem war es im mittleren Bereich vor den Absperrgittern komplett leer und man hätte einfach nur sagen sollen, dass die Menschen zurückgehen müssen.“ Er sei „geschockt, wie die so getan haben, als gäbe es keinen Ausweg“. Die Sicherheit der Menschen habe anscheinend nicht an erster Stelle gestanden. „So krank.“

Andere HipHop-Fans beschweren sich über die mangelnde Wasserversorgung. So auch ein Tiktok-User unter einem Video des Heroes-Festivals mit feiernden Sicherheitsleuten: „Hätten lieber mal Wasser bringen sollen, anstatt zu tanzen.“

Petition für Ticket-Rückerstattung

Mittlerweile ruft „petition_heroes“ auf Instagram zur Rückerstattung der Ticketpreise auf. Mehr als 1000 Menschen haben bereits unterschrieben. Genannte Gründe für die gestartete Petition sind unter anderem unzureichende Sicherheitsmaßnahmen, mangelhafte Einlassorganisation, fehlende Wasserversorgung, Absage von Mainacts, Chaos an Ausgängen und Änderungen der AGBs während des Festivals.

„Die Organisation mit den Bändchen am Einlass war ein Desaster“, schreibt ein Unterzeichner der Petition. „Durch den Wegfall von zwei ganzen Interpreten ist eine Rückerstattung (wenn auch nur teilweise) gerechtfertigt, vor allem da die Veranstalter nochmal fix die AGBs geändert haben... Nice Try.“ Ein anderer User ist ebenfalls wütend: „Schlechtestes Festival! Nichts hat funktioniert! Es war alles absolut frech, bestimmt unzulässig und menschenunwürdig! Habe viel mehr als die Hälfte der Acts verpasst. Das Zahlungssystem allgemein ist schlecht und unlogisch!“

Und auch abseits der Petition sorgt die bargeldlose Bezahlmethode für Unmut – denn noch immer können die Besucherinnen und Besucher ihr Guthaben nicht zurückbuchen. „Wo bekomme ich nun mein übriges aufgeladenes Geld wieder? Es wurde ja laut AGB zugesichert, dass man es KURZ nach dem Festival zurückbuchen kann. Stattdessen kann man immer noch aufladen🤔🤔🤔“, schreibt ein User unter einem Instagram-Post zum Festival. Eine weitere: „Das Geld auf dem Armband kann man sich einfach erst in über einem Monat auszahlen lassen. In der Hoffnung, dass alle es vergessen, oder wie?“

Es gibt auch positive Resonanz

Doch bei aller Kritik: Es gibt auch gute Nachrichten auf Instagram. „Also ich fand das Festival mega, vielen Dank für die geile Zeit mit den Acts, die aufgetreten sind. Das Line-up und das Setting generell waren einfach nur fire und beim ersten Durchgang kann sowas passieren“, kommentiert eine Instagram-Userin. „Hoffe aber natürlich wie die Orga vom Festival selbst auch, dass nächstes Jahr alles glatt über die Bühne gehen kann. Sonst konnte man ja wirklich mit allen Acts feiern und Spaß haben und ich finde immernoch, dass meine 110 Euro einfach ein richtig guter Kurs für die ganzen Acts sind. Besseres Line-up als Splash für mich einfach. ❤️ Nächstes Jahr kann kommen 🔥.“

Anmerkung der Redaktion: Die einzelnen Kommentare wurden hinsichtlich Rechtschreibung und Grammatik entsprechend korrigiert. Am Inhalt wurde nichts verändert.

