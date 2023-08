﻿Heroes-Festival: Veranstalter berichten von Drohungen nach Abbruch

Hannover. „Alle sollen sich wohlfühlen“ – diese Hoffnung hatten die Veranstalter des Heroes-Festivals für die Premiere in Hannover. Tausende Fans feierten am Wochenende Stars der deutschen Rap- und Hip-Hop-Szene auf der Expo-Plaza. Doch das Großevent stand offenbar unter keinem guten Stern: Noch am Starttag, am Freitag, gab es heftige Kritik von Besuchern wegen chaotischer Zustände beim Einlass, am Sonnabend mussten die letzten Konzerte in der ZAG-Arena abgesagt werden. Überschattet wurde das Festival zudem von einem Todesfall: Ein 21-jähriger Besucher war am Freitag auf dem Gelände zusammengebrochen und starb später im Krankenhaus.

20.000 Fans feiern und in den sozialen Medien wird Kritik laut

Das Hip-Hop-Fest aus dem beschaulichen Geiselwind nahe Würzburg machte am Wochenende auf seiner Tour durch Deutschland erstmals Station in Hannover. Doch der Start am Freitag verlief holprig: Viele Fans kamen erst am späten Nachmittag auf die Expo-Plaza. Statt den Beats von den Bühnen zu lauschen, mussten viele Besuchende lange in der Hitze anstehen. Der Grund: Die Musikfans mussten ihre Tickets in Besucherbändchen umtauschen, was sich lange hinzog.

Nach Angaben der Polizei mussten am Freitag etwa 100 Menschen von Sanitätern behandelt werden, laut Veranstalter bewegt sich das im üblichen Bereich bei Veranstaltungen dieser Größe. Am Ende feierten trotzdem 20.000 Fans Stars wie Ski Aggu und Sido. Doch in den Sozialen Medien wurde auch Kritik laut. Fans warfen den Veranstaltern schlechte Organisation vor: zu wenige Trinkwasserstellen auf dem Gelände, zu hohe Preise für das Wasser am Stand (vier Euro plus Pfand) – und ein aus ihrer Sicht kompliziertes Onlinebezahlsystem.

Die Veranstalter gelobten Besserung für den Folgetag: Sie öffneten mehr Einlässe, posteten einen Lageplan auf Instagram, worin auch die Wasserstellen ausgeschildert waren, und begrüßten die Besuchenden in ihrer Instagram-Story am Samstag mit: „Bitte passt aufeinander auf, trinkt genug Wasser und nutzt Sonnencreme.“ Am Samstag, so schien man sich sicher, sollte alles besser laufen als noch am Freitag.

20.000 Fans feiern ihre Stars: Am Freitag startete das Heroes-Festival in Hannover. © Quelle: Tobias Woelki

Auftritt abgesagt: Headliner Pashanim kann nicht spielen

Doch dann war gegen 22.30 Uhr Schluss in der ZAG Arena. Die Auftritte des Headliners Pashanim und des Producer-Duos Miksu/Macloud wurden abgesagt. Bereits zuvor hatten die Veranstaltenden die Toiletten in der Arena gesperrt. Dort war offenbar Brackwasser ausgetreten. Die genauen Hintergründe waren zunächst nicht zu klären. Der Sprecher des Heroes-Festivals, Vincenzo Sarnelli, sagt: „Das arbeiten wir gerade auf.“ Nähere Angaben könne er noch nicht machen. Zu diesem Zeitpunkt hätten sie die Absage aber als beste und verantwortungsvollste Entscheidung angesehen. „Wir hätten uns auch ein anderes Ende gewünscht.“

Die Betreibergesellschaft der Arena will sich am Montag dazu äußern. Für die nächste Großveranstaltung am Sonntag konnte die Halle jedenfalls wieder freigegeben werden: Das Handballspiel zwischen den Recken der TSV Burgdorf und dem FC Barcelona vor mehr als 8000 Zuschauern konnte wie geplant stattfinden.

Derweil ging das Heroes-Programm auf dem Außengelände am Sonnabend noch etwa eine Stunde weiter. Doch bereits in der Nacht sammelten sich mehrere Hundert Kommentare unter dem Instagram-Post, mit dem die Veranstalter auf die Absage der letzten beiden Hallen-Konzerte hinwiesen: „Es tut uns wahnsinnig leid, dass wir nicht mehr gemeinsam in der ZAG Arena feiern können. Wir danken Dir Hannover für eine tolle Premiere.“

Drohungen gegen Veranstalter? Privatadresse veröffentlicht

Am nächsten Morgen waren die Kommentare verschwunden. Die Wut bei manchem Betroffenen war offenbar groß: Unter den Kommentaren seien auch private Adressen und Nummern der Veranstalter gepostet worden, sodass sich die Veranstalter gezwungen gesehen hätten, die Kommentarfunktion abzuschalten, sagt Sprecher Sarnelli. Die Organisatoren und ihre Familien seien sogar mit dem Leben bedroht worden. „Wir nehmen die Kritik sehr ernst“, betont der Sprecher. Aber er sagt auch: „Am Ende betrifft es uns auf einer menschlichen Ebene.“

Unter anderen Beiträgen konnten die Besucher derweil weiterkommentieren. „Orga wirklich komplett schlecht gewesen und das 2 MainActs dann auch noch ausfallen… Nachlass der Tickets wär schon angebracht“, schreibt ein Nutzer. Einige forderten die gesamte Rückerstattung der Ticketpreise. Bis zum späten Sonntagnachmittag fand eine entsprechende Petition bereits 500 Unterschriften.

Auch am Samstag kamen Tausende Fans: Doch das Festival endete teils schneller als gedacht. © Quelle: Tobias Woelki

Kritik wird auch laut, weil die Veranstaltenden das Event nach dem Todesfall am Freitag nicht abgesagt haben. Am „Es gibt keine richtige Antwort und keine richtige Entscheidung“, sagt Sarnelli. Am Ende hätten ihnen auch die Besuchenden recht gegeben, nach Angaben des Sprechers feierten am Samstag wieder 20.000 Menschen auf der Expo-Plaza – auch wenn es sich für so manche ein bisschen falsch anfühlte, wie eine Besucherin dieser Redaktion berichtete.

Warum der junge Mann überhaupt kollabierte, ist noch völlig unklar. Die Polizei zieht bis auf den tragischen Todesfall eine relativ positive Bilanz. Auch die Veranstalter sehen das erste Heroes-Festival grundsätzlich positiv, Sprecher Sarnelli sagt aber auch: „Wir stellen uns der Kritik.“ Es scheint noch vieles aufzuarbeiten zu geben nach diesem Festivalwochenende. Für die Veranstalter aber steht schon jetzt fest: „Wir sind sehr gern in Hannover zu Gast gewesen und wir kommen auch gerne wieder.“

