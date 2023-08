﻿Deutschrap auf der Überholspur: Das ist die Vision der Gründer des Heroes-Festival

Hannover. Geiselwind ist nicht unbedingt der erste Ort, der einem einfällt, wenn man an ein Hip-Hop-Festival denkt. Vor sechs Jahren startete in dem Dorf nahe Würzburg jedoch das erste Heroes-Festival, eine Begegnungsstätte für kleine und große Künstler aus der deutschen Rap-Szene. Das Konzept von Geschäftsführer Lukas Apfelbacher geht bis heute auf. Jahr um Jahr treten dort Größen des deutschen Hip-Hop vor Tausenden von Menschen auf. Dabei wächst das Festival stetig weiter. Dieses Jahr spielt das Festival, neben Geiselwind, an drei weiteren Standorten – darunter Hannover.

Herr Apfelbacher, wie kommt man überhaupt darauf, ein Festival für Deutschrap zu organisieren? Ist deutscher Hip-Hop wirklich noch so relevant?

Seit wir 2017 das Heroes-Festival gegründet haben, beobachten wir eine unheimliche Entwicklung in der deutschen Hip-Hop-Szene. Damals schon waren enorm viele Rap-Künstler auf der Überholspur. Das wollten wir nutzen. Rapper wie Bausa oder Uf0361 haben auf unserer Bühne in Geiselwind angefangen und füllen heute ganze Stadien. Der Marktanteil von Hip-Hop in Deutschland wächst stetig. Das erkennt man nicht zuletzt daran, dass wir als Festival zum ersten Mal in Hannover stattfinden und die Karten für Samstag jetzt schon ausverkauft sind. Unser Anliegen ist es aber nach wie vor, auch den Newcomern und kleineren Acts der Szene eine Plattform zu bieten. Sie stehen bei uns gemeinsam mit bekannten Künstlern wie Sido oder Trettmann auf der Bühne.

In diesem Jahr geht das Heroes-Festival erstmals auf Tour und findet neben der Expo-Plaza in Hannover an drei weiteren Standorten in Deutschland statt: im Gründungsort Geiselwind, in Buchenberg im Allgäu und in Freiburg. Recht außergewöhnlich für ein Festival...

Wir möchten die Regionen in Deutschland bedienen, die in der Konzertbranche sonst wenig Aufmerksamkeit erfahren. Deshalb haben wir unser Festival auch im unterfränkischen Geiselwind gegründet. In dieser Gegend finden sonst kaum große Veranstaltungen statt. Die nächstgrößere Stadt ist Nürnberg – der einzige Ort, an dem wirklich etwas los ist. Wir glauben, die Künstler sollten in die Regionen ihres Publikums kommen, nicht das Publikum zu den Künstlern.

Große Vielfalt: Musikerin Hanna Noir erweitert das Line-Up mit ihren energischen Soundmischungen. © Quelle: Heroes Festival GmbH

Warum haben Sie sich für Hannover als Standort entschieden?

Hannover ist da im Vergleich zu den anderen, deutlich kleineren Standorten natürlich eine Ausnahme. Trotzdem haben wir in unserer Planung festgestellt, dass es in der Landeshauptstadt noch kein Format dieser Art und Größe gibt. Deshalb haben wir uns mit Hannover Concerts zusammengeschlossen und bringen jetzt das Heroes-Festival auf die Expo-Plaza. Wir erwarten dort etwa 20.000 Besuchende pro Tag und planen, die Kapazität im nächsten Jahr weiter zu erhöhen.

Frauen sind in der Hip-Hop-Szene nach wie vor deutlich unterrepräsentiert. Auch in Ihrem Line-Up ist der Männeranteil bedeutend höher. Spielt Diversität in Ihrem Line-Up eine Rolle?

Wir legen sehr viel Wert auf ein diverses Line-Up und versuchen bei unserer Planung darauf zu achten, möglichst viele Künstler und Künstlerinnen aus unterschiedlichen Richtungen zu buchen. Trotzdem hätten wir in diesem Jahr gern noch mehr weibliche Acts auf unserer Bühne. Das ist aber gar nicht so einfach, wie man meint. Es gibt grundsätzlich weniger weibliche als männliche Künstler auf dem Markt. Dazu kommt, dass man beim Booking schnell sein muss. Oft geht es um Exklusivitäten, wir kommen an bestimmte Musiker und Musikerinnen als kleineres Festival gar nicht ran. Ein großes Festival wie das Hurricane, das zu einem ähnlichen Zeitpunkt stattfindet, hat natürlich bessere Chancen, angesagte Künstlerinnen zu buchen. Trotzdem kann ich bereits sagen, dass der Anteil an weiblichen Künstlerinnen im nächsten Jahr noch höher sein wird als in diesem.

Und wie gehen Sie mit diskriminierenden Raptexten einiger Künstler um?

Wir checken auch die Hintergründe der Künstler und Künstlerinnen in unserer Recherche gründlich durch. Wenn gegen sie etwas vorgefallen ist oder sie sich auf eine Weise respektlos verhalten haben, werden sie bei uns nicht auftreten. Wir distanzieren uns als Festival ganz deutlich von diesen Künstlern und jeglicher Art der Diskriminierung.

Ganz in Weiß: Sängerin Ela ist eine von vielen Hip-Hop-Acts auf dem diesjährigen Heroes-Festival in Hannover. © Quelle: Heroes Festival GmbH

Sind Sie als Veranstalter auch auf den Festivals dabei? Oder ist das bei den vier Standorten in ganz Deutschland inzwischen unmöglich geworden?

Ich bin bei jedem Festival dabei! Die Vorbereitungen auf dem Gelände sind enorm wichtig, dafür sind wir uns als Veranstalter auch nicht zu schade. Ich denke, mir geht es wie vielen anderen, die ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben. Man nimmt den Stress in Kauf, weil es einfach so viel Spaß macht.

Was erhoffen Sie sich vom Festival-Wochenende in Hannover?

Wir möchten dafür sorgen, dass es ein friedliches Miteinander wird. Alle sollen sich wohlfühlen können. Wir wollen mit unserem Festival die Menschen aus ihrem Alltag holen. Sie sollen ein Wochenende lang abschalten können, sich kennenlernen und einfach die Stimmung genießen. Musik bringt schließlich die Leute zusammen.

