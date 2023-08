﻿Ärger am Einlass und zu wenig Wasser? So reagieren die Veranstaltenden auf die Kritik

Hannover. Die Organisation des Heroes-Festival in Hannover steht nach dem ersten Tag in der Kritik: Beim Einlass am Freitag bildeten sich lange Schlangen. Besuchende berichteten, dass sie bei Hitze teils Stunden warten mussten. Auch in den Sozialen Netzwerken wird Kritik laut: Es habe zu wenig kostenloses Wasser auf dem Gelände gegeben, und beim Auslass sei es eng geworden.

Bereits am Freitagabend reagierten die Veranstaltenden mit Bedauern auf Instagram: „Wir haben deshalb mehr Personal, weitere Bändchentauschstationen und Wasser zu euch geschickt“, schrieben sie. 20.000 Fans feierten zum Auftakt des Festivals am Freitag die Stars der deutschen Rap- und Hip-Hop-Szene.

Großes Hip-Hop-Festival in Hannover: Manche Fans schienen am Abend begeistert, doch es gibt auch Kritik. © Quelle: Tobias Woelki

Kritik: Zu wenig Wasser

Doch zumindest in den Sozialen Medien ist die Stimmung angespannt: „Absolute Fehlplanung beim Einlass und nicht nur dort“, schreibt ein Nutzer auf Facebook. „ Schnitzeljagd nach Wasserspender. So viele Leute kurz vor dem Zusammenbruch beim Einlass“, ein weiterer Kommentar auf Instagram. Eine weitere Nutzerin berichtet: „Nach dem Act von Bhz haben wir nicht mal mehr Wasser bekommen, weil die Stände da ja schon zu hatten. Man musste noch mal ne viertel Stunde durch mit einer kompletten Menschenmasse den Weg nach draußen finden.“

Am Samstag sollen statt zwei Einlässe drei geöffnet werden, sagt ein Sprecher des Festivals. Am Einlass, der nahe der Bahnhaltestelle liege und damit am meisten frequentiert sei, werde darauf hingewiesen, dass auch die anderen Eingänge genutzt werden sollen. Er geht nicht davon aus, dass es zu langen Wartezeiten, wie am Freitagabend kommt. Der Grund: 95 Prozent der Besuchenden hätten bereits ein Bändchen. Sie müssen ihre Tickets also nicht mehr in Bändchen umtauschen. Das aber hatte am Freitag für Verzögerung gesorgt.

Lange Schlagen vor dem Einlass: Beim Heroes-Festival mussten einige Besucherinnen und Besucher lange warten. © Quelle: Tobias Kurz

Lageplan soll angepasst werden

Bei den zwei Trinkwasserstationen auf dem Gelände soll es nach Angaben des Sprechers aber erst einmal bleiben. Beide Stationen verfügten über mehrere Hähne. Die Veranstaltenden wollen aber noch einmal die Ausschilderung und den Lageplan so präzisieren, dass sie leichter zu finden sind. Mitgebrachte faltbare Wasserflaschen könnten aber auch in der ZAG-Arena aufgefüllt werden, sagt der Sprecher. Zudem werde darauf hingewiesen, dass sich Besuchende die App herunterladen sollten, um einen besseren Überblick über das Gelände zu bekommen.

Beim Ein- und Auslass der ZAG-Arena gingen sie nach dem Einbahnstraßenprinzip vor. Zusätzlich hätten sie weniger Menschen in die Arena gelassen, als vorgesehen. Dass es Vorfälle am Ausgang gegeben habe, kann der Sprecher nicht bestätigen. „Hier haben wir aus unserer Sicht keine besonderen Vorkommnisse.“ Trotzdem macht er klar: „Wir gehen auf diese Kritik ein.“

Zudem habe es am Freitag nicht mehr Rettungseinsätze gegeben, als bei solchen Großveranstaltungen üblich seien. Die Veranstaltenden stünden auch im Austausch mit den Behörden. „Wir haben uns rückversichert, dass die Sicherheit der Gäste gewährleistet ist“, so der Sprecher.

21-Jähriger bricht vor Bühne zusammen und stirbt

Vor der Bühne hatte es am Freitag außerdem einen tragischen Zwischenfall gegeben: Ein 21-Jähriger war auf dem Festival kollabiert und später im Krankenhaus verstorben. Warum er zusammenbrach, ist aber noch völlig unklar. Das Festival soll am Samstag wie geplant weitergehen.

