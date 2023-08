﻿Heroes-Festival in Hannover: So bekommen Besucher ihr Geld zurück

Hannover. Das erste Heroes-Festival ist alles andere als erfolgreich verlaufen. Über allem steht der Tod eines 21-Jährigen am Freitag. Dazu kommt heftige Kritik an der chaotischen Organisation des Rap-Festivals auf der Expo-Plaza und in der ZAG-Arena: Der Einlass am ersten Tag dauerte Stunden, am Sonnabend folgte sogar der vorzeitige Abbruch. „Technische Probleme“ werden als Grund genannt, wegen derer „die Sicherheit nicht gewährleistet“ werden konnte. Viele wollen nun wissen, wie sie ihr Geld zurückbekommen, das sie zum Bezahlen auf ihre Cashless-Armbänder laden mussten.

Wie wird das Guthaben ausgezahlt?

Am Festivalarmband befindet sich ein Chip mit allen Daten. Laut Veranstaltern kann das überschüssige Guthaben einfach zurückgebucht werden. Dies ist demnach „in der Woche nach dem Festival problemlos“ möglich. Dazu müssen die Besucherinnen und Besucher sich laut Organisatoren in ihrem Festival-Account einloggen. Ein konkretes Datum fehlt aber, am Montagnachmittag war das Abbuchen noch nicht gestattet. Diejenigen, die kein Heroes-Konto haben, haben über die Chipnummer und die Webseite https://login.hannover.heroes-festival.com/cashback/new Zugriff aufs Guthaben. Unter anderem auf Instagram berichten einzelne User allerdings, dass der Kontostand trotz Restguthaben bei Null liegt.

Was mache ich bei Verlust oder Defekt?

Viele Besucherinnen und Besucher haben offenbar erst im Nachgang erfahren, dass sie das Armband samt Chip hätten aufheben müssen. Somit kommen jetzt nur noch diejenigen an ihr Geld, die im Vorfeld ein Festival-Konto erstellt haben. Mit diesem ist der Chip auch trotz Verlust oder Defekt verknüpft – und somit auch das Restguthaben.

Was ist mit dem Becherpfand?

Auch bei dem Aspekt gibt es Kritik. Demnach soll das Pfand bei einigen nicht korrekt zurückgebucht worden sein. In einem Fall berichtet eine Nutzerin auf Instagram, sie habe von den angeblich 26 ihr zustehenden Euro lediglich 4 bekommen. Auf der Heroes-Webseite heißt es, dass jeder Becher mit zwei Euro Pfand belegt wurde. Bei der Rückgabe wiederum erstatteten die Stellen demnach nur das Pfand der selbst gekauften Getränke plus fünf weiteren Bechern. „Wir müssen an dieser Stelle das Pfandsammeln eingrenzen“, schreiben die Veranstalter.

Wie sieht es mit Vouchern aus?

Im Vorfeld des Festivals wurden diverse Pakete mit Rabatten von bis zu 25 Prozent angeboten. Darunter waren beispielsweise Gutscheine für acht Getränke für 40 Euro. Ungenutzte Voucher verfallen aber offenbar, eine klare Regelung dazu fehlt. Ebenfalls auf Instagram berichten zudem Besucherinnen und Besucher, dass sie die Gutscheine anfangs nicht einlösen konnten beziehungsweise einzelne Stellen trotz Vouchern die volle Kaufsumme ohne Rabatt abgebucht hätten. Von den Veranstaltern gibt es dazu momentan keine Angaben.

Werden Ticketpreise nach der Absage erstattet?

Wegen der Absage sind die Künstler Pashanim und Miksu/Macloud am Sonnabend nicht mehr aufgetreten. Seither fragen viele, ob sie zumindest einen Teil ihres Eintrittsgeldes erstattet bekommen. Es läuft sogar bereits eine Petition auf change.org, in der die Starter das gesamte Geld zurückhaben wollen. Am Montagnachmittag hatten bereits fast 1000 unterschrieben. Die Veranstalter verweisen allerdings auf den Passus zu Absagen zur Gefahrenabwehr in den allgemeinen Geschäftsbedingungen: „Im Falle eines solchen Ausfalls bestehen keine Ansprüche auf Rückerstattung des Eintrittspreises oder Schadensersatz.“

