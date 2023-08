﻿So hat eine Besucherin das Heroes-Festival am Freitag erlebt

Hannover. 20.000 Menschen haben am Freitag die Größen der deutschen Hip-Hop-Szene beim Heroes-Festival in Hannover gefeiert. Doch die Veranstaltung wurde von der Nachricht eines Todesfalls überschattet. Außerdem gab es Kritik an der Organisation des Festivals. Eine Besucherin berichtet, wie sie den Freitag erlebt hat.

„Es kann auch einfach sein, dass wir Pech hatten“, sagt die 20-Jährige aus Hannover. Ihren Namen möchte sie nicht in den Medien lesen. Mit einer Freundin sei sie in einen Mosphit geraten, in dem viele Menschen im Kreis tanzen. Zehn Personen fielen hin, die beiden Frauen hätten sich verletzt. Und: Sanitäter seien schwer zu finden gewesen.

Das berichtet auch eine Konzertbesucherin auf Instagram. Die Veranstalter haben auf der Plattform reagiert und schreiben: „Natürlich hat jede Person, die einen Sanitäter gebraucht hat, auch entsprechende Hilfe bekommen.“ Es seien mehr als 350 Menschen mit der Sicherheit auf dem Festival betraut.

20-jährige Besucherin schildert „aggressive Stimmung“

Auch, wenn die eigene Erfahrung nur Pech gewesen sein könnte, sagt die junge Frau: „Generell fand ich die Stimmung auch aggressiv.“ Sie berichtet von vielen betrunkenen jungen Menschen, vielen Männern und großer Hitze. Sie sei schon auf vielen Festivals gewesen, doch über dieses sagt sie: „Es ist schon krass, auf jeden Fall.“

Kritisiert werden von Besucherinnen und Besuchern – auch in den Sozialen Medien – vor allem die langen Wartezeiten am Einlass.„Das war das größte Problem“, sagt auch die junge Frau. „Man hat schon gemerkt, das das Festival zum ersten Mal veranstalten wurde.“ Sie selbst hätte zwei Stunden anstehen müssen. Es sei zwar Wasser verteilt worden, allerdings nicht an alle.

Trinkwasserstationen schwer zu finden

Die Veranstaltenden hatten sich für die Wartezeit am Einlass bereits auf Instagram entschuldigt und für den Samstag Veränderungen angekündigt. Auch die zwei Trinkwasserstationen sollen besser ausgeschildert werden. Nicht nur die junge Frau berichtet, dass sie am Freitag nur eine der beiden Wasserstationen gefunden hätte.

Die Getränke an den Verkaufsständen seien darüber hinaus sehr teuer gewesen, berichten gleich mehrere Besuchende. Sie habe für ein Wasser vier Euro bezahlt, sagt die junge Frau. Mit Pfand seien es sechs Euro gewesen – und die Becher habe man in der Menge ohnehin verloren.

Todesfall überschattet Festival

Trotz der Erfahrungen vom Freitag will die 20-Jährige mit ihren Freunden am Samstag wieder auf das Festival. Sie hätten für die Tickets viel Geld bezahlt. Aber Feierstimmung komme nicht auf. Am Freitag war ein 21-Jähriger auf dem Festival kollabiert, trotz Reanimation starb er kurze Zeit später im Krankenhaus. Warum er zusammenbrach ist noch völlig offen. „Es fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen falsch an“, sagt die junge Frau.

Zum Start am Samstag blieb es auf dem Festival zunächst ruhig und am Einlass musste bis zum frühen Nachmittag niemand lange warten.

