So war es auf den Springer Dorfflohmärkten in Altenhagen I und Alvesrode

An fast 50 Ständen gab es beim Springer Dorfflohmarkt in Altenhagen I am Wochenende Dinge im Angebot, die zum Wegwerfen zu schade sind – das ist Rekord für den Ort am Katzberg. In Alvesrode, wo zeitgleich der Dorfflohmarkt lief, waren es dagegen weniger Verkäuferinnen und Verkäufer als bei der Premiere im Vorjahr.