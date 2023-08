﻿Heroes-Festival in Hannover: Veranstalter buchen Geld zurück an Besucher

Hannover. Gute Nachrichten für alle Besucherinnen und Besucher des Heroes-Festivals in Hannover: Die Veranstalter haben damit begonnen, das Guthaben zurückzubuchen. Nach der chaotischen ersten Auflage mit Teilabbruch fragten sich viele Feiernde, wie und wann sie an ihr Restgeld kommen. Teils lagen dreistellige Euro-Summen auf den Guthabenkonten, weil die Veranstaltung cashless, also bargeldlos, ablief. Bezahlt wurde mit Armbändern, die im Vorfeld aufgeladen werden mussten.

Jetzt teilen die Veranstalter auf Instagram mit, dass die Rückerstattung ab sofort über den persönlichen Account möglich ist. Einzige Bedingung: Dieser musste bereits im Vorfeld eingerichtet worden sein. Festivalbesucher ohne Konto benötigen wiederum die Nummer auf dem Bezahlchip, der am Armband angebracht ist. Sollte dieser aber schon entsorgt worden sein, gibt es kein Geld zurück.

Heroes-Festival in Hannover: Guthaben ist schnell zurück

Das Rückbuchen wiederum ist einfach: Festivalgänger berichten, dass sie nach dem Einloggen im Guthabenbereich auf den ab sofort verfügbaren Auszahlen-Button drücken müssen. Danach wird lediglich nach der IBAN-Nummer gefragt.

Und dann geht es offenbar schnell: In mindestens einem Fall wurde das Restguthaben am späten Mittwochnachmittag angefordert und war bereits am Donnerstagmorgen auf dem Konto.

