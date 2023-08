﻿Nach der Kritik an Veranstaltern: Was Besucher des Heroes-Festivals am zweiten Tag wissen müssen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warum gibt es nach dem ersten Veranstaltungstag Kritik?

Besucherinnen und Besucher kritisierten bereits am Freitag früh Probleme beim Einlass. Dort bildeten sich lange Schlangen. Einige berichteten, dass sie bei Hitze teils Stunden warten mussten. Auf dem Gelände selbst habe es zu wenig kostenloses Wasser gegeben, so die Kritik weiter. Und schließlich soll es auch beim Auslass zu Verzögerungen gekommen sein.

Wie reagiert der Veranstalter?

Die Organisatoren haben nach eigenen Angaben bereits am Freitag direkt auf die Kritik reagiert und das Personal am Einlass verstärkt. Außerdem hätten sie weiteres Wasser zur Verfügung gestellt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Samstag sollen am Eingang statt zwei Einlässe drei geöffnet werden, sagt ein Sprecher des Festivals. Bei den zwei Trinkwasserstationen auf dem Gelände soll es nach seinen Angaben aber erst einmal bleiben. Beide Stationen verfügten über mehrere Hähne. Die Veranstaltenden wollen aber noch einmal die Ausschilderung und den Lageplan so präzisieren, dass die Wasserstationen leichter zu finden sind.

Noch ein wichtiger Hinweis: Mitgebrachte faltbare Wasserflaschen können auch in der ZAG-Arena aufgefüllt werden, so der Sprecher.

Highlight am Freitag: Sido. © Quelle: Tobias Woelki

Müssen Gäste am Sonnabend wieder mit Verzögerungen am Einlass rechnen?

Laut Veranstalter nicht: Die Organisatoren führen die Verzögerungen am ersten Tag auf die Bändchenausgabe zurück, bei der Besuchende ihr Ticket gegen das Bändchen tauschen mussten. Dieser Vorgang entfalle am Sonnabend, da 95 Prozent der Gäste ihr Einlassbändchen damit schon hätten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie können sich die Gäste noch orientieren?

Der Veranstalter weist darauf hin, dass sich Besuchende die Festival-App herunterladen sollten, um einen besseren Überblick über das Gelände zu bekommen.

Am Freitag ist ein Besucher gestorben – geht das Festival trotzdem weiter?

Ja, das Festival soll wie geplant weitergehen, das teilten die Veranstalter am Sonnabend auf Instagram mit. Am Freitag war vor der Bühne ein 21-jähriger Besucher aus Bayern zusammengebrochen und später im Krankenhaus gestorben. Zu der genauen Todesursache ist noch nichts bekannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was ist das Heroes-Festival?

Das Festival holt die deutsche Hip-Hop- und Rapszene am 18. und 19. August nach Hannover. „Das Heroes-Festival bringt Deutschrap direkt vor die Haustür“, schreibt der Veranstalter. Es sei eine Begegnungsstätte, „wo freshe Youngster und unangefochtene Rap-Kings einander die Klinke in die Hand geben“. Fans der Hip-Hop- und Rap-Szene kommen hier zusammen, das Event ist ausverkauft. Das Programm startet an beiden Festivaltagen um 14 Uhr und endet um 4:30 morgens. Im Gegensatz zu anderen Festivals darf man hier nicht campen.

Welche Stars stehen auf der Bühne?

Highlight ist am Sonnabend Szene-Größe Yung Hurn. Headliner sind außerdem Trettmann und Luciano. Das gesamte Line-up sieht so aus: 102 BOYZ, Domiziana, Eli Preiss, Esther Graf, Kwam.E, Liaze, Luciano, Luis, Misku/Macloud, OG Keemo, Pashanin, Rua, Savvy, Trettmann, Yung Hurn, Red Bull Dance Your Style, Dj Emby, 0711 Soundsystem, Sapato Soundsystem, DJ Maaleek, Miami Lenz, Yardies, Pana.

HAZ