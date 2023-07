Das Kleine Fest im Großen Garten läuft noch bis zum 30. Juli, dann endet die Intendanz von Harald Böhlmann. Wie es mit dem Fest im nächsten Jahr unter neuer Leitung weitergeht und was verändert werden sollte, darüber diskutiert die Ratspolitik.

Hannover. Am Ende drehen sich Feuerräder im Großen Garten, Raketen schießen in den Himmel und Funken regnen herab – das Kleine Fest im Barockgarten schließt täglich mit einem Feuerwerk. Das war schon immer so, aber ob das auch so bleibt, ist ungewiss. Das diesjährige Kleinkunstfestival, das noch bis Ende Juli dauert, steht zum letzten Mal unter der Leitung von Harald Böhlmann, dem Erfinder des Festes. Im nächsten Jahr übernimmt der Holländer Casper de Vries die Intendanz, und klar ist, dass er neue Akzente setzen wird. Wie diese aussehen könnten und was sich beim Kleinen Fest ändern sollte, darüber wird derzeit auch in der Ratspolitik gesprochen.