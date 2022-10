﻿Sehenswerte Aufnahmen: Ausstellung mit den besten Gartenfotos aus aller Welt eröffnet in den Herrenhäuser Gärten

Auch in der kalten Jahreszeit gibt es viel Farbenfrohes in den Herrenhäuser Gärten in Hannover zu sehen: Im Subtropenhof des Berggartens eröffnet am 27. Oktober eine internationale Fotoausstellung mit den besten Gartenaufnahmen aus aller Welt. Präsentiert werden auch die zehn schönsten Bilder aus den Herrenhäuser Gärten.

Strahlender Hingucker: Dieses Foto von Alexander Fischer erhielt in der Kategorie „The Beauty of Herrenhausen Gardens“ den ersten Platz im Igpoty-Wettbewerb.

Hannover. Das macht schon stolz, sein eigenes Foto so groß ausgestellt zu sehen – und das noch als Teil eines internationalen Wettbewerbs. Alexander Fischer jedenfalls, der nach eigenen Angaben seinen „ersten großen Preis“ gewonnen hat, ist durchaus gerührt, als sein leuchtendes Foto vom Galeriegebäude in Herrenhausen vorgestellt wird. Der 37-Jährige Berufsschullehrer aus Hannover hat den ersten Platz in der Kategorie „The Beauty of Herrenhausen Gardens“ belegt.

Beruflich eigentlich mit Themen wie Metall und Mathematik befasst, sieht Fischer natürlich nicht nur den künstlerischen Aspekt in seinen Aufnahmen. „Das hat ja auch viel mit Technik zu tun, wenn ich mit meiner Olympia-Kamera unterwegs bin“, sagte er bei der Präsentation der Aufnahme.

Wasser aus einem völlig anderen Blickwinkel

Der Zweitplatzierte Julian David überzeugte die Jury mit einem Foto aus dem Berggarten – zu sehen ist das Sea-Life, das auf dem Bild wie ein Ufo in einer verträumten Umgebung wirkt. Bernd Schachtschneider gelang eine kreativ-dichte Aufnahme von der Großen Kaskade im Großen Garten. „Da ich meinen Doktor mit dem Thema Wasser gemacht habe, hat mich auch dieses Bild sehr angesprochen“, berichtete Anke Seegert, die Direktorin der Herrenhäuser Gärten.

Besonderer Blickwinkel: Mit diesem Foto der Wasserkaskade in den Herrenhäuser Gärten kam Bernd Schachtschneider auf Platz 3. © Quelle: Bernd Schachtschneider

Bereits zum vierten Mal sind die Herrenhäuser Gärten mit der eigenen Kategorie „The Beauty of Herrenhausen Gardens“ beim nun schon 15. internationalen Fotowettbewerb „International Garden Photographer of the Year“ (IGPOTY) vertreten. Die zehn ausgezeichneten Bilder aus Hannover sind in der aktuellen Ausstellung in den Gärten zu sehen.

Die Sieger: Julian David (von links), Bernd Schachtschneider und Alexander Fischer mit Gartendirektorin Anke Seegert. © Quelle: Katrin Kutter

Fotos aus der ganzen Welt im Berggarten zu sehen

Doch diese hat noch mehr zu bieten: Im Subtropenhof des Berggartens, wo außerhalb der Winterzeit die empfindlichen tropischen Kübelpflanzen stehen, können die Gäste nun mehr als 60 Igpoty-Fotografien auf großformatigen, wetterfesten Bildtafeln anzuschauen. Die Gewinnerbilder von Profi- und Hobbyfotografinnen und -fotografen entstanden auf der ganzen Welt.

Und so wird der Subtropenhof vom 27. Oktober bis zum 30. April zur „Open Air Galerie“, wie Seegert sagt. Danach ist wieder die Zeit der Kübelpflanzen. Wer alle Fotos des internationalen Wettbewerbs anschauen möchte, kann an der Kasse des Berggartens oder in den Shops der Herrenhäuser Gärten den aktuellen Ausstellungskatalog für 45 Euro kaufen.

Von Petra Rückerl