﻿Ein Euro mehr: Parken an Herrenhäuser Gärten soll teurer werden

Erhöhung der Parkgebühren in Sicht: Um die Herrenhäuser Gärten besuchen zu können, müssen Autofahrer künftig vielleicht noch einen Euro mehr je angefangene vier Stunden bezahlen.

Herrenhausen. Die Parkgebühren bei den Herrenhäuser Gärten sollen künftig teurer werden. Je angefangene vier Stunden sollen Autofahrer für den Hauptparkplatz Ost, der sich vor dem Großen Garten in Herrenhausen zwischen Herrenhäuser Allee und Herrenhäuser Straße befindet, und den Parkplatz West 2, der westlich der Straße Am Großen Garten liegt, nun vier Euro statt den bisherigen drei Euro zahlen. Der Stadtbezirksrat Herrenhausen-Stöcken hat darüber in seiner jüngsten Sitzung als eines von mehreren Gremien abgestimmt, die dem Antrag zustimmen müssen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2012 wurde das Verkehrs- und Parkleitkonzept für die Parkplätze im Bereich der Herrenhäuser Gärten eingeführt und habe sich seitdem bewährt, heißt es in dem Antrag. Die Entgelte wurden seitdem allerdings nicht mehr angepasst. Das soll sich ab Juli ändern – wenn denn alle Gremien zustimmen.

Mehrerträge in Höhe von 48.000 Euro pro Jahr

Im Stadtbezirksrat machte die CDU-Fraktion deutlich, dass die angestrebten Preise eindeutig zu hoch seien. „Das ist schon ziemlich happig für das, was da geboten wird. Das sind ja fast schon Parkhauspreise“, beklagt Fraktionsvorsitzender Leon Hakemeyer. Die CDU stimmte dem Antrag deshalb nicht zu. Die anderen Bezirksratsmitglieder kommentieren den Antrag nicht. Ricardo Domition von Die Partei enthielt sich bei der Abstimmung. Dem Antrag wurde wegen der großen Mehrheit der Ja-Stimmen aber zugestimmt und nun in das nächste Gremium weitergegeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Schnitt parken jährlich etwa 48.000 Fahrzeuge auf den kostenpflichtigen Parkplätzen Ost und West 2. Mit der geplanten Erhöhung um einen Euro könnte die Stadt damit Mehrerträge in Höhe von etwa 48.000 Euro im Jahr erwirtschaften. Geplant sei zudem, einen Kassenautomat am Hauptparkplatz Ost aufzustellen, an dem auch mit Karte gezahlt werden könnte.