﻿Spektakel in den Gärten: Pyromantiker begeistern 11.500 Pyrofans

Hannover. Was für ein Vorprogramm: Goldene Engel begleiten die 11.500 Gäste in den Großen Garten, wo man sich durch zauberhafte Wunderwelten und sattes Immergrün in schweizerischen Landschaften wähnt. Der zappelige Bellmondo schiebt sich durch das Gemenge, nebenbei schlägt sich eine eifrige Krankenschwester mit einem scheinbar aufmüpfigen Besucher in einem mobilen Bett herum.

Prachtvoll: Der Himmel über Herrenhausen glitzerte und blinkte. © Quelle: Christoph Dannowski

Auf die Ohren gibt es neben dem wilden Italo-Mix von den auch durchs Maschseefest bekannten Brazzo Brazzone & The World Brazz Ensemble urschweizerischen Sound. Alpcologne hat Alphörner im Anschlag.

Was für eine Show: Die Pyromantiker aus Luzern sorgen gefühlvoll für Begeisterung. Mit den Schweizern, die zum ersten Mal in Hannover und zum ersten Mal überhaupt bei einem internationalen Wettbewerb antreten, kommt der 31. Feuerwerkswettbewerb in Herrenhausen gut aus der Sommerpause. Der Abend ist komplett ausverkauft, viele werden wohl den von der NP und Radio 21 an jedem Wettbewerbsabend angebotenen Live-Stream genutzt haben.

Ewigi Liäbi, also Ewige Liebe – so hat der einzige Verein der Schweiz, der die Lizenz zur Herstellung von pyrotechnischem Material besitzt, seine 20-minütige Kür überschrieben. Vorher genießen die Zuschauer das Feuerwerk zum Pflichtstück, einem Auszug aus der Europahymne „Ode an die Freude“ von Ludwig van Beethoven.

Bei der Kür zischt und knallt es farbenfroh, Goldregen ergießt sich aus dem Himmel, ein facettenreiches Bodenfeuerwerk erhellt die Nacht, unten erscheinen Kühe und ein brennendes Bergpanorama. „Als ich diese wunderbare Barockanlage zum ersten Mal sah“, sagte Pyromantik-Chef Beat Felder vor Beginn, „hatte ich gleich eigene Ideen.“ Diese setzte seine seit 1996 bestehende Mannschaft gekonnt um, es gab sechsmal Szenenapplaus, tausendfache Ooohs und Aaaahs, die Handys über den Köpfen gehalten, damit ja keine Sekunde verloren geht. Zum furiosen Finale erklingt die wuchtige Ouvertüre von Rossinis Wilhelm Tell, das Schweizer Heldenepos.

„Ich bin begeistert“, sagt ein 28-jähriger Schweizer, der extra sieben Stunden lang von Zürich mit der Bahn angereist ist, „das haben meine Landsleute richtig gut gemacht.“

Wie es die zehnköpfige Jury mit Sitz auf der Niki-Grotte fand, wird Hannover erst am 16. September nach Pyrovision aus Österreich erfahren. Vorher (2. September) schießen H.C. Pyrotechnics aus Belgien. Für beide Abende gibt es noch Karten. Der Link zu den Tickets: https://visit.ticket2go.de/#!/