Weil in letzter Zeit häufiger lebendige und tote Ratten gesehen worden seien, fragte die CDU-Fraktion im Bezirksrat Herrenhausen-Stöcken nach, was die Verwaltung gegen die Nagetiere unternimmt. Die Anzahl der Maßnahmen liege aber im normalen Bereich für die Stadtteilgröße liegen, erklärte die Verwaltung.

Hannover. „Gibt es in Herrenhausen-Stöcken eine ungewöhnliche Rattenplage? „Innerhalb des Stadtbezirks trifft man in letzter Zeit immer wieder sowohl auf lebendige als auch auf tote Ratten“, heißt es in einer Anfrage der CDU-Fraktion im Bezirksrat Herrenhausen-Stöcken.