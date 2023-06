﻿Bürgerversammlung: So sieht Oberbürgermeister Belit Onay die Zukunft von Herrenhausen-Stöcken

Stöcken. Rund 90 Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks Herrenhausen-Stöcken waren der Einladung gefolgt: Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hatte zu einer Bürgerversammlung ins Stadtteilzentrum Stöcken eingeladen. Er gab eine Übersicht über die Themen, die in dem Bezirk wichtig sind und die künftig bedeutsam sein werden. Dann stand er dem Publikum Rede und Antwort.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zunächst blickte Onay zurück und sprach über die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine. „Die Folgen haben wir hier massiv gespürt, insbesondere durch die vielen geflüchteten Menschen, die nach Hannover gekommen sind. Auch die Energiekrise hat sich stark bemerkbar gemacht“, sagte Onay. Die Folgen für die Kommunen seien spürbar. Für solche Zukunftsthemen brauche es Investitionen, doch der aktuelle Haushalt habe rote Zahlen. Während das letzte Jahrzehnt ein „goldenes“ gewesen sei, gebe es nun ein Haushaltsdefizit von fast 200 Millionen Euro.

„Bildungssektor ist ein Sprungbrett ins Leben“

Onay gab sich optimistisch: „Wir stecken den Kopf nicht in den Sand, sondern wollen die Krise als Chance wahrnehmen.“ Ziel sei eine modernere und digitalere Stadtverwaltung. Er kündigte grundsätzliche Einschnitte an, verwies aber auf die Notwendigkeit, in Zukunftsbereiche wie den Bildungssektor zu investieren, denn dieser sei „ein Sprungbrett in ein selbstbestimmtes, gutes Leben“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stadtteilzentrum Stöcken: Oberbürgermeister Belit Onay informiert über Gegenwart und Zukunft des Stadtbezirks. © Quelle: Sonja Scheller

Onay nannte auch die gesellschaftlichen Herausforderungen. Viele Menschen im Stadtbezirk hätten eine Migrationsbiografie, sagte er. Das Zusammenleben solle fortan durch den Teilhabeplan „Wir 2.0“ gestaltet werden, der eine Vielzahl von Maßnahmen umfasse und auch davon lebe, „dass die Menschen dieser Stadt ihn mitgestalten“.

Klimawandel auch in Herrenhausen-Stöcken spürbar

Eine weitere Herausforderung sei die Klimakrise, betonte der Oberbürgermeister. „Wir spüren es ganz konkret hier, in der Eilenriede und den Herrenhäuser Gärten sind die Auswirkungen schon jetzt mit voller Härte zu spüren.“ Hannover reagiere darauf – im bundesdeutschen Vergleich – durchaus gut, meinte er. Der OB verwies auf den für 2026 geplanten Ausstieg aus dem Kohlekraftwerk Stöcken. Nicht auf „Übergangstechnologien“ wie Gas, sondern auf erneuerbare Energien zu setzen, habe sich als richtig erwiesen. Gleiches gelte für das Vorhaben, die Wärmewende auf kommunaler Ebene voranzutreiben.

Onay erklärte: „Der Bereich Verkehr und Mobilität braucht eine Wende. Der Verkehrssektor ist ein maßgeblicher Treiber des CO2-Ausstoßes.“ Es gehe dabei nicht darum, Menschen auszuschließen, sondern einzubeziehen und „eine gesündere, sozial verträglichere und kostengünstigere Mobilität“ zu schaffen. Mit den Velorouten werde eine Infrastruktur geschaffen, die das Radfahren sicherer mache. Onay lobte auch die Science Area X30, den ehemaligen Wissenschafts- und Technologiepark Marienwerder. „Hier im Stadtbezirk finden Zukunftstechnologien statt.“ Er hob bevorstehende und laufende Sanierungen ebenso hervor wie das geplante Bauprojekt Forum 3.0 am Herrenhäuser Markt. „Es ist schon viel gelungen“, sagte der Oberbürgermeister, der selbst in dem Stadtbezirk wohnt.

Die Zukunft des Westschnellwegs

Auch der Südschnellweg war ein Thema. Onay machte seine Position zu der geplanten Erweiterung deutlich – diese sei nicht richtig, sagte er. Mehr Straßen und Autos könnten nicht die Logik sein, wenn die Klimaziele ernstgenommen würden. Der OB kündigte an, dass die Diskussion beim Westschnellweg weitergehen werde – auch wenn die Einflussmöglichkeiten der Kommune begrenzt seien. „Wir wollen im Sinne der Betroffenen, des Klimas und der Natur Infrastruktur erhalten und eine bessere Qualität gewährleisten“, betonte er. Gleichwohl gab er zu bedenken, dass funktionierende Trassen auch für die Wirtschaft in Stöcken notwendig seien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dialog: Oberbürgermeister Onay stellt sich den Fragen aus dem Publikum. © Quelle: Sonja Scheller

„Was werden Sie machen, um beim Westschnellweg einen zweiten Südschnellweg zu verhindern?“, wollte Bezirksratsfrau Anna Marijke Goedeke (SPD) in der offenen Fragerunde wissen. „Nach dem Muster immer mehr Autos und Straßen kann es hier nicht laufen“, versicherte Onay. Möglicherweise könne es auch eine Sanierung im Bestand geben, Betroffene sollten stärker eingebunden werden. Ein weiteres Problem sei die Taktung der Prozesse. Beschlüsse würden erst nach zehn Jahren umgesetzt, „in der Zwischenzeit wechseln ganze politische Generationen“, erklärte der OB.

Bürger beschäftigen vor allem Verkehrsthemen

Auch andere Bürgerinnen und Bürger meldeten sich vor allem mit Verkehrsthemen zu Wort – etwa mit Tempoüberschreitungen Am Fuhrenkampe, zu schmalen Fußwegen oder auf Gehwegen liegenden E-Scooter. Aber auch die lange Bearbeitungsdauer für das Elterngeld oder die Situation wohnungsloser Menschen kamen zur Sprache.

Thementische: Hier informieren die Expertinnen und Experten aus der Verwaltung. © Quelle: Sonja Scheller

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bezirksbürgermeister Lukas Mönkeberg (SPD) bat um kürzere Sommerschließzeiten des Stöckener Bads, um den Schwimmunterricht dort gewährleisten zu können. Onay verwies auf den Personalmangel, der reduzierte Schließzeiten zur Folge habe, stimmte aber der Notwendigkeit zu und versprach das Thema zu prüfen.

Im Anschluss an die Fragerunde erhielten die Einwohner und Einwohnerinnen an neun sogenannten Thementischen weiterführende Informationen. Unter Stichworten wie „Seniorenangebote“, „Einwanderungsstadt“ oder „Mobilität und Verkehrswende“ standen Expertinnen und Experten der Verwaltung für Fragen zur Verfügung.

HAZ