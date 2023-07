Pink rockt die Arena: Mittwoch und Donnerstag ist der US-Superstar in Hannover zu Gast. Wir sagen Ihnen, wie Sie noch Karten bekommen können – und was es mit dem günstigen 56-Euro-Ticket auf sich hat.

Hannover. Der Versand per Post klappt natürlich nicht mehr, weil die Zeit zu knapp ist: Aber es gibt noch Tickets für die beiden Konzerte von US-Superstar Pink am Mittwoch und Donnerstag in der Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover. Kosten: zwischen 95 und 182 Euro (Kategorie 1 bis 8).