Moa Theater bringt „Hey, hey, hey, Taxi“ auf Open-Air-Bühnen in Hannover

Hannover. Ich steige in ein Taxi – und fahre mitten in ein Abenteuer! Das Moa Theater bringt Geschichten aus dem beliebten Kinderbuch „Hey, hey, hey, Taxi“ von Buchpreisträger Saša Stanišić auf die Open-Air-Bühnen in Hannover. Dabei treffen die Heldinnen und Helden des Stücks auf falsch parkende Piratinnen, auf eine diebische Zwergin, eine fliegende Maus, einen ungewöhnlichen Motor, einen mutigen Regenwurm, eine singende Giraffe und einen strickenden Drachen. Das Publikum erwartet eine etwa 60-minütige Vorstellung mit viel Witz und mitreißender musikalischer Begleitung. Die Vorstellung findet unter freiem Himmel statt. Es gibt Stühle, Picknickdecken können mitgebracht werden. Für Zuschauerinnen und Zuschauer ab 3 Jahren.

Am 29. April (14 Uhr), am 30. April (11 und 15 Uhr) und am 1. Mai (11 Uhr) ist „Hey, hey, hey, Taxi!“ auf dem Wakitu-Gelände in der Eilenriede (Hohenzollernstraße 57) zu sehen. Am 6. Mai (11 und 15 Uhr) und am 7. Mai (14 Uhr) ist das Moa Theater mit dem Stück im Von-Alten-Garten in Linden zu Gast (Von-Alten-Allee 31).

Karten kosten 6 Euro pro Person, für Familien ab 5 Personen 5 Euro. Der Vorverkauf beginnt jeweils eine Stunde vor der Vorstellung am Aufführungsort. Der Einlass beginnt 30 Minuten vorher. Weitere Infos: www.moatheater.de