An Weihnachten und am Zweiten Weihnachtsfeiertag müssen die Menschen in der Region Hannover nicht auf frische Brötchen verzichten.

Appetit auf Brötchen am ersten und zweiten Feiertag? Welche Bäcker in der Region Hannover am 25. und 26. Dezember geöffnet haben und frisches Backwerk anbieten, erfahren Sie in unserer Übersicht.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket