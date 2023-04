﻿Hilfe für Süchtige: Stadt Hannover richtet Crack-Konsumraum hinterm Bahnhof ein

Hannover. Hinterm Bahnhof, in dunklen Ecken lassen sie die Pfeife kreisen. Immer mehr Menschen in Hannovers Drogenszene sind abhängig von Crack, einer auf Kokain basierenden Droge, die meist inhaliert wird. Die Stadt Hannover richtet jetzt zusammen mit der Drogenhilfe Step einen Crack-Konsumraum in der Augustenstraße ein. Die Genehmigung hat das Land schon erteilt. Mit dem Konsumraum will die Stadt zweierlei erreichen: Für Cracksüchtige soll ein „hygienisches Umfeld“ geschaffen werden – zugleich will man den Konsum von der Straße holen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Container mit acht „Konsumplätzen“ geplant

Nach Angaben von Step und der Stadt Hannover soll auf dem Gelände der Drogenhilfe in der Augustenstraße ein Container mit bis zu acht „Konsumplätzen“ eingerichtet werden. Bereits im Sommer könnte das Projekt starten, wenn auch das Bauamt grünes Licht gegeben hat. Die Idee ist, dass Süchtige unter hygienischen Bedingungen und unter Aufsicht von Step-Mitarbeitern an ihren Pfeifen ziehen können. „Eine hochwertige Abzugsanlage sorgt dafür, dass der Dampf sofort abgesaugt wird“, sagt Torsten Köster, Fachleiter bei Step. Mitarbeiter seien also vor Drogen-Dämpfen geschützt. Zudem baue man Filteranlagen ein, sodass auch die Umwelt nicht belastet werde.

Hygiene: Für Heroinabhängige bietet Step bereits Konsumplätze. © Quelle: Christian Behrens

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Gesetzlich erlaubt ist nur Einzelkonsum, nicht das Herumreichen einer Pfeife in einer Gruppe“, sagt Frank Woike, Suchtbeauftragter der Stadt Hannover. Das sei nicht unproblematisch, denn die gängige Konsumform von Crack sei nun einmal das gemeinsame Rauchen in der Gruppe. „Der Einzelkonsum, den wir bieten, hat aber auch seine Vorteile“, sagt Woike. Die Süchtigen erlebten weniger Stress und müssten nicht darauf achten, ob sie von anderen „abgezogen“ werden.

Lesen Sie auch

Heroin-Druckraum gleich nebenan

Der neue Crack-Konsumraum wird gleich neben dem sogenannten Druckraum stehen, in dem sich Heroinabhängige Spritzen setzen dürfen. Dass sich die Süchtigen in die Quere kommen und Streit ausbricht, befürchten Stadt und Step nicht. „Meist ist es so, dass die Suchtkranken beides konsumieren, Crack und Heroin“, sagt Woike. Dennoch achte man auf Sicherheit. Vorgabe der Polizei sei, Einlasskontrollen vorzunehmen sowie jeweils eine Sicherheitskraft und einen Sozialarbeiter für einen Konsumraum abzustellen.

Wird das Konzept aufgehen und der Drogenkonsum von den Plätzen hinterm Bahnhof verschwinden? „Das bleibt abzuwarten“, sagt Step-Vertreter Köster. In Frankfurt und Hamburg würden Crack-Konsumräume jedenfalls gut angenommen.