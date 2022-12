﻿Hilfe für Ukraine: Stadt Hannover schickt Rettungswagen und Transporter nach Mykolajiw

„Die Not ist groß“: Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Oksana Janssen vom Ukrainischen Verein Niedersachsen haben den Transport mehrerer Nutzfahrzeuge in die Partnerstadt Mykolajiw organisiert.

Hannover. Fast jede Woche gehen Transporte nach Mykolajiw raus. Kistenweise Decken, warme Kleidung und Campingausrüstungen haben die Lkw geladen. Jetzt bricht ein weiterer Konvoi aus zehn Fahrzeugen von Hannover auf in die südliche Ukraine, aber nicht die Ladung, sondern die Fahrzeuge selbst sollen den Menschen in der kriegszerstörten Partnerstadt helfen. Rettungswagen, Radlader und Transporter werden in Mykolajiw dringend benötigt. „Wir sind in der Pflicht zu helfen, denn die Not ist groß“, sagt Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Tieflader bringen die Fahrzeuge zwischen dem 7. und 9. Dezember an die rumänisch-ukrainische Grenze, wo Vertreter aus Mykolajiw diese in Empfang nehmen.

Etliche Häuser in Mykolajiw zerstört

Seit einigen Monaten pflegt Hannover eine Solidarpartnerschaft mit der Großstadt in der südlichen Ukraine. Das bedeutet: Es gibt einen engen Austausch zwischen den Kommunen. "Wir wissen genau, was die Leute brauchen und können es zusammenstellen", sagt Jan Dolmatchi vom Ukrainischen Verein Niedersachsen. Derzeit ist es vor allem Winterbekleidung. Sie stammt aus Sachspenden, die der Ukrainische Verein in einer riesigen Lagerhalle in der Niendorfer Chaussee sammelt, sortiert und in die Ukraine verschickt.

Lager: In einer Halle in der Niendorfer Chaussee sammelt Oksana Janssen vom Ukrainischen Verein, hier mit Oberbürgermeister Belit Onay, Sachspenden für Geflüchtete in Hannover aber auch für die Menschen in der Ukraine. © Quelle: Katrin Kutter

Die knapp 500.000 Einwohner große Stadt Mykolajiw liegt nahe der Front und steht immer wieder unter Beschuss. Wenn Onay mit seinem Amtskollegen Oleksandr Synkevych telefoniert, heulen nicht selten Sirenen im Hintergrund. Die Hälfte der Bevölkerung ist geflohen, etliche Häuser sind zerstört und auch der kommunale Fuhrpark ist arg beschädigt. Deshalb sollen jetzt Nutzfahrzeuge aus Hannover einspringen und Trümmer beiseite räumen, Nahrungsmittel transportieren, Leben retten.

Generatoren begehrt

Die Feuerwehr Hannover hat zwei Rettungswagen spendiert, der Fachbereich Tiefbau einen Bulli und einen Sprinter sowie einen Anhänger. Das Grünflächenamt liefert einen Radlader und von den städtischen Häfen kommt ein Pritschenwagen. Neben den sieben städtischen Fahrzeugen hat die Verwaltung drei weitere organisiert, finanziert über Mittel des Bundes: Einen Lastwagen mit Hubarbeitsbühne, einen weiteren Radlader und einen Pick-up.

Russische Truppen haben in den vergangenen Wochen Wohnhäuser und öffentliche Einrichtungen in Mykolajiw beschossen. Die verbliebenen Stadtbewohner mit Trinkwasser und Strom zu versorgen sowie Menschen, deren Wohnungen zerstört wurden, eine warme Unterkunft zu geben – das gehört in Mykolajiw derzeit zu den größten Herausforderungen. Daher sind Generatoren äußerst begehrt. Die Stadt Hannover will mindestens sechs Geräte in den kommenden Wochen organisieren und in die Südukraine schicken. Wieder soll ein Bundesprogramm dabei helfen. Zudem will das Technische Hilfswerk vier große Stromgeneratoren zur Verfügung stellen.

Spenden und ehrenamtliche Helfer willkommen

„Wir können Sach- und Geldspenden immer sehr gut gebrauchen“, sagt die Vorsitzende des Ukrainischen Vereins, Oksana Janssen. Das Sammellager in der Niendorfer Chaussee dient auch den in Hannover untergebrachten Kriegsflüchtlingen als „Shop“, wie Janssen sagt. Freilich müssen die Menschen nichts für die gespendeten Waren bezahlen. Jedoch müssen sie sich die Mühe machen, von ihrer Unterkunft, etwa auf dem Messegelände, nach Bornum zu fahren. „Unser Lager auf das Messegelände zu verlegen, wäre logistisch zu aufwendig“, sagt Janssen. Nicht nur für jede Spende sei der Verein dankbar, auch ehrenamtliche Helfer seien sehr willkommen. „Die Menschen in der Ukraine müssen den Winter überstehen, dann ist viel gewonnen auf dem Weg zum Sieg“, sagt sie.