﻿Hilferuf der hannoverschen Stadtteilzentren: Belohnung statt Kompromiss

Hannover. Haben wir an dieser Stelle schon einmal erwähnt, dass Stadtteilkulturarbeit wichtig ist? Ja? Dann machen wir das gern noch einmal. Denn Offene Briefe, in denen die Begriffe „Dilemma“ und „Hilferuf“ vorkommen, schreiben die Verantwortlichen in den Häusern nicht so häufig. Dafür haben sie viel zu viel zu tun. Mehr jedenfalls, als mit dem Wort Kultur umschrieben ist. Es ist Stadtteilsozialarbeit, gerade in den vergangenen Jahren.

Einschränkungen statt Belohnung

Die Arbeit mit in Hannover angekommenen Geflüchteten, dazu eine Pandemie und eine Inflation, die manche härter trifft als andere – all das sollen die Teams in den Stadtteilzentren, Kulturtreffs und Freizeitheimen auffangen und abfedern. Mit passenden, erschwinglichen, abwechslungsreichen Angeboten, mit Geduld, Rat und manchmal einfach nur mit Zuhören. Die vergangenen Jahre waren schwer und verlangen für die Mitarbeitenden und Verantwortlichen eher nach einer Belohnung als nach Kompromissen und Einschränkungen.

Die vereinsgetragenen Einrichtungen, die nun um Hilfe rufen, sollen laut Kulturentwicklungsplan eigentlich Lücken füllen im Kulturarbeitsnetz des Stadtgebiets. Das ist aber kaum zu schaffen, wenn man eigene Löcher stopfen muss. Deshalb noch mal: Stadtteilkultur ist wichtig. Mehr denn je.

