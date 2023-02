﻿Start in Wunstorf: Luftwaffe fliegt mit Hilfsgütern ins türkische Erdbebengebiet

Beladen mit Zelten, Heizgeräten und Feldbetten sind drei Flugzeuge vom Typ A400M der Bundeswehr am Donnerstagmorgen vom Fliegerhorst Wunstorf abgehoben. Nach ungefähr vier Stunden landen sie im türkischen Gaziantep.

Wunstorf. Drei Transportflugzeuge der Luftwaffe sind am Donnerstagmorgen auf dem Fliegerhorst Wunstorf in Richtung Türkei gestartet. An Bord der Maschinen des Typs A400M sind unter anderem Zelte, Heizgeräte, Decken und Feldbetten. Die Hilfsmittel sind für die Opfer des Erdbebens vom Montag bestimmt. Viele Menschen in den betroffenen Regionen müssen aktuell draußen oder in Zelten in der winterlichen Kälte ausharren. Die Nachttemperaturen liegen dort zurzeit bei teils minus sieben Grad und darunter. Die insgesamt 50 Tonnen Material hat das Technische Hilfswerk (THW) am Mittwoch von Baden-Württemberg nach Wunstorf gebracht.