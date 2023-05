﻿„Schön, sich wieder zu treffen“: Vatertagstouren 2023 haben begonnen

Hannover. Seit wann sie sich hier schon treffen, wissen Thorsten Lehmann (57) und Christian Bach aus Ricklingen sowie sein Cousin Thorsten Bach (56) aus Bemerode gar nicht. Seit 2007 jedenfalls ist die Holzkiste dabei, ein kleiner mobiler Tresen zum Abstellen der Getränke und mit zotigem Spruch darauf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vatertag 2023: Die ersten Touren beginnen

Himmelfahrt ist für viele Väter und solche, die es vielleicht noch werden wollen, der Tag der grenzenlosen Freiheit und Fröhlichkeit. Augenzwinkernd lesen die drei Endfünfziger vor, was auf ihrer Holzkiste steht: „Sonderangebot – Hypnose durch Handauflegen.“ Im Kleingedruckten steht darunter, dass das Ziel der Handauflegen-Hypnose eine Brustvergrößerung sei.

„Aber irgendwie wollen immer nur Männer“, sagt Thorsten Lehmann. „Die Frauen zahlen nicht, die fordern Geld dafür“, sagt Thorsten Bach. Männer können eben auch Selbstironie. Sogar beim Aufsagen ihrer Namen. „Torsten und Thorsten sind leicht zu unterscheiden“, witzelt Christian Bach: „Der ohne Haar hat ein h, der mit Haar hat keines.“ So wird es wohl den ganzen Tag gehen. Und das ist ja auch schön, so lange man sich selbst auf die Schippe nimmt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fahrt ins Grüne

Die Gruppe, sie wird im Laufe des Tages auf zehn bis 20 Teilnehmer anwachsen, hat sich über den Himmelfahrtsjazz vor dem Neuen Rathaus zusammengefunden und bleibt den ganzen Tag über dort. Anderen ist es zu eng in der Stadt.

Unterwegs am Vatertag 2023 (von links): André (32), Marlon (19) und Samuel (19) treffen sich an der Kröpcke-Uhr und fahren zum Benther Berg. © Quelle: Conrad von Meding

Samuel (17), Marlon (19) und André (32) stehen morgens an der Kröpcke-Uhr und warten auf weitere Kumpels. Gemeinsam geht es mit der Bahn zum Benther Berg. Eine Wanderung ist angesagt: „An den üblichen Vatertagstreffpunkten in der Stadt wie Maschteich oder Georgengarten ist einfach zu viel los“, sagt Marlon.

Aber die Drei haben nur Rucksäcke dabei – haben sie ihren Bollerwagen vergessen? „Der wartet schon in Barsinghausen auf uns“, sagt André. Alles sei gut vorbereitet für den Tag. Die Gruppe werde auf etwa ein Dutzend Personen anwachsen. Es sei „schön, sich wieder zu treffen“, sagt Samuel. So ähnlich hatte es auch Thorsten Lehmann vor dem Rathaus formuliert: „Manchmal sieht man sich das ganze Jahr nicht – aber dann wieder am Vatertag.“

Verbotszonen und Versammlungsbeschränkungen

Leinewelle an Himmelfahrt 2023: Zwei der drei Segmente sind geöffnet, das dritte Stahlschütz ist hochgefahren und staut das Wasser – dadurch bündelt sich in den offenen Segmenten mehr Energie. © Quelle: Conrad von Meding

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Damit es nicht zu anstrengend wird und niemand über die Stränge schlägt, haben Polizei und Kommunen in der Region Hannover wieder besondere Regeln erlassen. Dazu zählt das Glasverbot im Maschpark (Grillverbot herrscht dort sowieso ganzjährig), erstmals eine Verbotszone für gefährliche Gegenstände, Messer und Waffen am Hauptbahnhof von Donnerstag, 12 Uhr, bis Freitag, 4 Uhr, sowie Beschränkungen etwa am Steinhuder Meer und am Langenhagener Wietzepark und am Isernhagener Hufeisenpark. Ob abends auch wieder der Welfengarten geräumt wird wie im Vorjahr, muss sich zeigen.

Fliegenfischer vor dem Landtag Hannover am Himmelfahrtstag 2023: Durch die Leinewelle ist das Unterwasser der Wasserkunst um etwa 40 bis 50 Zentimeter höher angestaut als früher. Über den sonst meist trockenen Plateauflächen vor dem Leineschloss steht das Flusswasser so hoch, dass die Knie des Anglers so gerade rausgucken. © Quelle: Conrad von Meding

Leinewelle und Kinderzirkus

Morgens ist noch alles friedlich in der Stadt. Auf der Leinewelle genießen die ersten Suferinnen und Surfer das neue Freizeitangebot. Wenige Hundert Meter entfernt zieht ein Fliegenfischer seine Schnur durchs aufgestaute Wasser vor dem Leineschloss-Landtag. Und neben dem Neuen Rathaus beginnen die ersten Vorstellungen des Kinderzirkus Giovanni – auch das ist längst eine schöne Vatertagstradition in Hannover.

Himmelfahrt 2023: Schon morgens bilden sich am Kinderzirkus Giovanni neben dem Neuen Rathaus Hannover erste kleine Schlangen. © Quelle: Conrad von Meding

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieser Text wird im Laufe des Tages ergänzt

HAZ