﻿Wegen Himmelfahrt: Müllabfuhr-Termine in Hannover verschieben sich

Hannover. Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 18. Mai, bringt die Müllabfuhr in Hannover durcheinander. Wegen des Feiertags fallen die Touren an dem Datum aus, teilt Entsorger Aha mit. Die Termine werden nach hinten verschoben. Die Regel betrifft auch die Gelben Säcke im Umland. Alle Wertstoffhöfe bleiben am Feiertag ebenfalls geschlossen, das Servicetelefon ist nicht besetzt.