﻿Ist der Wolf in Hannover angekommen? Diese Hinweise gibt es

Hannover. Ist im Westen von Hannover ein Wolf unterwegs? Laut Stadtjäger Heinz Pyka gibt es Hinweise darauf, dass das Raubtier auch in der Stadt angekommen sein könnte. In den Stadtteilen Wettbergen und Ricklingen seien zwei Rehe entdeckt worden, die durch Bisse in die Kehle getötet wurden. Einem der Tiere seien zudem die Innereien rausgerissen worden. „Das deutet darauf hin, dass das ein Wolf gewesen sein kann“, sagt Pyka. Die Bisse anderer möglicher Tiere sähen anders aus: Wenn Hunde ein Reh rissen, seien die Tiere danach in der Regel mit Blutergüssen übersät. „Den Kehlbiss macht in der Regel nur der Wolf. Er weiß, wie man tötet“, so Pyka.

Damit ist dennoch nicht offiziell belegt, dass wirklich ein Wolf in der Stadt unterwegs ist. Auch Pyka betont das. Das niedersächsische Umweltministerium versichert auf Nachfrage ebenfalls, dass es bisher keinen offiziell erfassten Wolfsriss im Stadtgebiet von Hannover gibt.

Bestätigt werden kann der Fall nicht mehr, da die Kadaver bereits entsorgt wurden. Anders als bei Nutztieren ist es bei Wild nicht üblich, dass die Todesursache genauer untersucht wird. Nach den Funden habe man nun die Abläufe und das Vorgehen neu abgestimmt, erklärt Pyka. Man habe zudem DNA-Teststäbchen bei der Landesjägerschaft angefordert. Nun könne man beim nächsten Fund sicher sein, ob wirklich ein Wolf hinter den Rissen steckt.

„Den Kehlbiss macht in der Regel nur der Wolf. Er weiß, wie man tötet“, sagt Hannovers Stadtjäger Heinz Pyka. © Quelle: privat

Zahlreiche Wolfsrisse in der Region Hannover im August

In der Region haben Wölfe in den vergangenen Wochen vermehrt Nutztiere gerissen. Zwölf Schafe fielen bei Mardorf innerhalb weniger Tage einem oder mehreren Wölfen zum Opfer, zehn Schafe sind kürzlich in Wettmar gerissen worden.

Im April wurde zudem ein junger Wolf in der Nähe vom Seelhorster Kreuz von einem Auto erfasst und getötet. Im August 2022 hatte sich ein Wolf ins Stadtgebiet von Hannover verirrt. Seinerzeit war das Tier von einer Zeugin in Hainholz gefilmt worden.

Wölfe sind streng geschützt

Aktuell leben in Niedersachsen mindestens 400 Wölfe. Ihre Zahl ist in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen. Das führt zu Konflikten – insbesondere mit Weidetierhaltern. Doch da das Tier durch nationale und EU-weite Regelungen streng geschützt ist, sind Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung kompliziert.

Die niedersächsische Landesregierung leitete jüngst einen Strategiewechsel in der Wolfsfrage ein. Künftig sollen die Tiere leichter und unbürokratischer gejagt werden können. Nach Gesprächen mit Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Umweltminister Christian Meyer (Grüne) kündigte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) an, dass sie bis Ende September konkrete Vorschläge vorlegen wolle, wie die neuen Regelungen aussehen könnten.

Ändert sich der Schutzstatus in Europa?

Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) zeigt sich grundsätzlich offen für eine Absenkung des strengen Schutzstatus des Wolfes. Jüngst wurde eine EU-weite Meldestelle eingerichtet. Bis zum 22. September sollen systematisch Daten aus ganz Europa zu Wolfspopulationen zusammengetragen werden. Dann soll entschieden werden, ob ein Vorschlag zur Herabsetzung des Schutzstatus gemacht wird. Die Kommissionspräsidentin hat selbst eine persönliche Verbindung zu dem Thema: Ein Wolf hat vor etwa einem Jahr ihr 30 Jahre altes Pony in Beinhorn (Burgdorf) getötet.

Naturschutzverbände wie der BUND und der Nabu sehen die angekündigten Lockerungen kritisch. „Die Erfahrungen aus anderen EU-Ländern zeigen klar, dass sich Risse mit dem Gewehr nicht nachhaltig reduzieren lassen“, sagte BUND-Wolfsexperte Uwe Friedel. Für die Anzahl der gerissenen Weidetiere sei nicht die Anzahl von Wölfen ausschlaggebend, sondern die Anzahl ungeschützter Weidetierherden.

