﻿HAZ-Redakteur Simon Benne erhält Borgentrick-Stein

Hannover. Welche Geschichte den Ausschlag gab, konnte dann selbst der Heimatbund Niedersachsen nicht beantworten – zu groß ist die Auswahl von Spurensuchen, Erinnerungen und Würdigungen, mit denen HAZ-Redakteur Simon Benne seit Jahren seine Leserinnen und Leser begeistert. Für seine Verdienste um die Heimatpflege bekam der 52-jährige Laatzener am Sonntag am Döhrener Turm den Cord-Borgentrick-Stein überreicht.

„Ich bin sehr stolz, dass es in Hannover jetzt einen Stein mit meinem Namen gibt – und ich bin sehr froh, dass er sich auf dieser Seite der Friedhofsmauer befindet“, sagte er mit Blick auf den nahen Engesohder Friedhof. Vergangenheit, Vergänglichkeit: Gewissermaßen stets ein Kompass für Benne, der mit Geschichten über Hannovers Nachkriegszeit und das Aufbegehren der 68er sogar Bücher füllte (und gut verkaufte). Ellen Maschke-Scheffler vom Präsidium des Heimatbundes spricht an diesem milden Frühlingstag vom „historischen Wissen, das er weitergegeben hat.“ In Worten, die bei aller Tiefe vor allem begriffen werden wollen – da ist der Hobbyhistoriker dann eben auch vor allem Journalist.

„Heimat-Begriff zu Unrecht in Verruf geraten“

Und Benne macht weiter, natürlich. „Ich werde mich auch in Zukunft mit unserer Heimat beschäftigen, ein Begriff, der zu Unrecht etwas in Verruf geraten ist.“ Worte, die nicht nur beim Heimatbund gern gehört werden. „Früher, als ich zur Schule ging, gab es ja noch das Fach Heimatkunde“, erinnert sich Antje Kellner (SPD), Bezirksbürgermeisterin von Döhren-Wülfel. Aber der Begriff komme gerade wieder, die Menschen besinnen sich gerade wieder auf ihre Umgebung, glaubt sie.

Mit vorsichtigen Schlägen: Der Borgentrick-Stein für Simon Bene wird verlegt. © Quelle: Nancy Heusel

Die undotierte Auszeichnung, die zum 14. Mal verliehen wurde, erinnert an den Handwerker Cord Borgentrick, der 1490 Hannover vor der Eroberung durch feindliche Truppen bewahrte. Benne erinnerte bei der kurzen Zeremonie am Sonntag an den Mann, der zum Kriegshelden wurde, indem er eine Schlacht verhinderte: „Er verkörpert für mich Zivilcourage, die Verteidigung der Freiheit und den Einsatz für die Heimat.“ Unter den früheren Preisträgern befinden sich Ex-OB Herbert Schmalstieg, Stadtbau-Historiker Sid Auffarth und der emeritierte Geschichtsprofessor Carl-Hans Hauptmeyer.

