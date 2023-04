Eigentlich gab es ein neues Konzept für den Erhalt der Conti-Gebäude in der Wasserstadt Limmer. Aus Sicht der Stadt Hannover war dieses auch sicher und umsetzbar. Weil sich andere Behörden querstellen, sieht die Bauverwaltung jedoch keine Alternative zum Abriss.

Hannover. Der Abriss der mehr als 100 Jahre alten denkmalgeschützten Conti-Gebäude in der Wasserstadt Limmer ist nach Einschätzung der Stadt Hannover nicht zu verhindern. Wie die Bauverwaltung am Mittwoch berichtete, verweigerten das Land und die Region in ihrer Funktion als Gesundheitsbehörden einem von der Stadt vorgeschlagenen Sanierungskonzept ihre Zustimmung. „Das ist ein extrem bedauerliches Ergebnis“, räumte Stadtbaurat Thomas Vielhaber (SPD) ein.