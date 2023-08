﻿Historische Conti-Gebäude in Hannover: Was kommt nach dem Abriss?

Hannover. Das Schicksal scheint besiegelt. Wasserstadt-Eigentümer Günter Papenburg hat zum zweiten Mal einen Abrissantrag für die historischen Conti-Gebäude gestellt. Die Stadt Hannover sieht alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die denkmalgeschützten Bauten zu retten. Doch was kommt danach? Den Wiederaufbau will die Bauverwaltung an eine Reihe von Bedingungen knüpfen.

„Ein Abriss des Baudenkmals ist städtebaulich nur vertretbar, wenn gleichzeitig eine Perspektive für die weitere Nutzung der Fläche entwickelt wird“, sagt Sprecher Felix Weiper. Ziel sei es, „die Gebäudekubaturen wieder zu errichten – und dabei nicht kontaminierte Originalsubstanz zu verwenden“. Als Kubaturen werden die Volumina von Bauwerken bezeichnet.

Linke Idee: Denkmal trotz Neubau

Das fordern auch die Linken, die dazu einen Antrag im Bezirksrat Linden-Limmer eingereicht haben. Sie gehen noch einen Schritt weiter. „Wir wollen einen möglichst originalgetreuen Wiederaufbau“, sagt Linken-Bezirksratsherr Luk List. Er will auf diesem Weg trotz Abriss den Denkmalstatus der Gebäude aufrecht erhalten.

Die Stadt sieht das kritisch. „Wird ein Baudenkmal abgerissen, existiert es nicht mehr“, erklärt Sprecher Weiper. Ein an gleicher Stelle neu errichtetes Gebäude mit vollständig neuer Bausubstanz sei kein Baudenkmal mehr. Wie viel von den historischen Gebäuden gerettet werden kann, ist unklar. Denn laut Stadt haben Untersuchungen gezeigt, dass sich die krebserregenden Nitrosamine nicht nur in den Innenwänden, Decken und Fußböden befinden, sondern auch in den historischen Klinkerfassaden, die den mehr als 100 Jahre alten Industriebauten ihr charakteristisches Erscheinungsbild geben.

Geplant sei „keine Kopie“, erklärte Baudezernent Thomas Vielhaber (SPD) im April. Allerdings sollen die Neubauten den „industriellen Charakter“ der historischen Gebäude zum Ausdruck bringen. „Wir arbeiten daran, die Gebäude wiederauferstehen zu lassen“, versprach er.

Stadt macht Druck auf Papenburg

Die Stadt macht Druck auf Papenburg. Erwartet werde, dass der Eigentümer „das Verfahren kurzfristig beantragt und in diesem Antrag das Planungsziel und die Instrumente zu dessen Umsetzung darstellt – wie etwa einen hochbaulichen Wettbewerb, ein Nutzungskonzept, die Wiederverwendung von Originalsubstanz oder Angaben zur Kubatur“, sagt Sprecher Weiper.

Als Druckmittel hat sie den Bebauungsplan in der Hand. Zwar gibt es bereits Baurecht für die Flächen, auf denen die Conti-Bauten stehen. Allerdings nur für eine industrielle Nutzung, die wegen der angrenzenden Wohngebäude heute aber nicht mehr zulässig wäre. Zudem soll es für den geplanten zweiten Bauabschnitt der Wasserstadt erst eine Genehmigung geben, wenn die Vereinbarungen für den Wiederaufbau der Gebäude geschlossen sind.

Künftig Wohnen, kleine Gewerbe und Kultur?

Künftig kann sich die Stadt in diesen vor allem Wohnen vorstellen, außerdem kleinere Gewerbeeinheiten und kulturelle Nutzungen. „Wir entwickeln gerade für ein Architektenverfahren die Grundlagen“, berichtet Ken Kämpf, Geschäftsführer von Papenburgs Hochbaufirma GP Hoch- und Ingenieurbau. Optisch sollten die Gebäude „in den heutigen Kubaturen bleiben und eine ähnliche Wirkung haben“. Auch Kämpf kann sich vor allem Wohnen darin vorstellen, außerdem „teilweise Gewerbeflächen“.

Der geplante Abriss der Denkmalbauten stieß allerdings auf heftige Kritik. Dieser war ein wesentlicher Grund dafür, dass Bürgerplaner Sid Auffarth nach fast 20 Jahren seinen Posten frustriert hinwarf. Auch die Politik im Rat sprach sich im Frühjahr gegen den Abriss aus. Allerdings sieht die Stadt keine Alternative, weil die Gesundheitsbehörden von Land und Region ein Sanierungskonzept nicht mittragen wollten.

