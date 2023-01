﻿Sid Auffarth zum 100.: Steintor als Jubiläumsvortrag

Hannover. Er gilt als einer der besten Kenner der Stadtgeschichte Hannovers: Bauhistoriker Sid Auffarth beschäftigt sich in seinem nächsten Vortrag an diesem Dienstag mit der jahrhundertealten Umbaugeschichte des Steintors. Es ist sein 100. – aber nicht etwa der 100. Geburtstag, sondern der mittlerweile 100. Vortrag des engagierten Hannover-Kenners im Historischen Museum. Auffarth selbst ist erst jugendliche 84 Jahre alt.

Sid Auffarth über das Steintor

Nach dem Krieg war der Platz als Teil von Hillebrechts „Verkehrsturbine“ autogerecht umgebaut worden. Doch die Geschichte ist viel älter. Das Steintor war ein Tor zur Stadt, Kasernen waren dort beheimatet, später baute der klassizistische Hofbaumeister Laves unter anderem ein wunderschönes Wohnhaus mit Dachlaterne für die Familie von Meding, das später als „Neue Münze“ fungierte. Der Vortrag wird von Wallbrechts Stadtumbau handeln, von den Kriegszerstörungen und dem neuerlichen Umbau durch Stadtbaurat Hillebrecht. Es geht um den Achtzigerjahreversuch des Büros Storch Ehlers, ein italienisches Platzgefühl zu installieren, um den heute deplatzierten Gänselieselbrunnen und den künftigen Obelisk: Der Nächste Umbau soll dem Platz eine leuchtende Stele verpassen.

Auffarth ist ein kurzweiliger Erzähler, dem Jahreszahlen weniger wichtig sind als die Geschichten hinter den Fassaden und der mit Worten versunkene Stadtgestalten erstehen lässt. Der Vortrag beginnt am Dienstag, 24. Januar, um 18 Uhr im Museum am Holzmarkt/Pferdestraße. In der Regel dauern die Vorträge etwa eine Stunde. Der Eintritt ist frei.