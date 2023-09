﻿Auf in den Venezianischen Karneval! Historisches Museum Hannover bekommt Spende für Kostüme

Hannover. Der Verein „Kurfürstlich Venezianischer Karneval zu Hannover“ spendet 1000 Euro für Kinderkostüme an das Historische Museum. Den symbolischen Spendenscheck nahm Anne Gemeinhardt, Direktorin der Museen für Kulturgeschichte in Hannover, nun von den ihrerseits kostümierten Vereinsmitgliedern entgegen. Das Museum will mit dem Geld die Kinder- und Familienarbeit weiter fördern. „Der Kostümfundus soll erweitert werden, um Kreativaktionen für noch mehr Kinder und Erwachsene erlebbar zu machen", sagte Vereinspräsident Axel Kohl.

Venezianischer Karneval in Hannover

Der Verein habe sich zum Ziel gesetzt, „einem breiten Publikum den venezianischen Karneval nahezubringen, wie er zu Zeiten von Kurfürstin Sophie von Hannover gefeiert wurde“, erklärte Kohl. Ebenso sei man mit der „vielfältigen und aktiven Kinder- und Familienarbeit des Museums“ verbunden.

Die Vereinsmitglieder setzten sich bei der Spendenübergabe in ihren bunten Kostümen gekonnt in Szene und strahlten für den Fotografen. Der Verein hat sich 2006 in Hannover gegründet und ist als gemeinnützig anerkannt. Mehr als 30 Mitglieder sorgen mit regelmäßigen Veranstaltungen und Events für ein farbenfrohes Hannover.

