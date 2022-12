﻿Hitze, Dürre, Stürme: So war das Wetter 2022 in Hannover

Hannover. Hitzerekord im Juli, eines der wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, überdurchschnittlich viel Sonnenschein, viel zu wenig Regen Sonnenscheinrekord und eine Sturmserie im Februar: Das Wetter des vergangenen Jahres hatte es in sich. Und es endet am Silvestertag voraussichtlich mit einem weiteren Rekord: Die Meteorologen erwarten an dem ziemlich windigen Tag eine Höchsttemperatur von 17 Grad, noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1888 war es in Hannover an einem Dezembertag so warm. Der bisherige Rekord liegt bei 16,2 Grad, gemessen an Heiligabend 1977. Den Silvester-Wärmerekord in Hannover gab es übrigens erst im vergangenen Jahr: 14,1 Grad Höchsttemperatur.

Einen Hitzerekord gab es 20. Juli. Das Thermometer der Messstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Barsinghausen-Hohenbostel stellte in den Nachmittagsstunden eine Temperatur von 40,0 Grad fest. Noch nie wurde in Niedersachsen eine höhere Temperatur gemessen. Die Wetterexperten zählten in diesem Jahr 19 Hitzetage, das sind Tage mit einer Temperatur von über 30 Grad. Durchschnittlich hatte es in den vergangenen 3o Jahren nur zehn Hitzetage pro Jahr gegeben. Dazu passt die Sonnenscheindauer in der Region Hannover: 2022 schien die Sonne rund 1950 Stunden, das sind 130 Prozent des langjährigen Mittels.

Meteorologen sind alarmiert

Auch wenn die meisten Menschen lieber Sonne als Regen haben – die Meteorologen sind alarmiert: Solche Rekorde werde es künftig häufiger geben, sagt DWD-Experte Andreas Friedrich. Selbst wenn das Pariser Klimaziel (Erderwärmung deutlich auf unter 1,5 Grad begrenzen) eingehalten werden kann, werde die gefährliche Hitze weiter zunehmen, auch in der Region Hannover. Das hat zum einen gesundheitliche Folgen für viele Menschen. Denn dauerhafte extreme Hitze stellt eine tödliche Gefahr da. Und bei der Region und der Landeshauptstadt gibt es bisher keine Hitzeschutzkonzepte.

Ein anderes Problem ist die Trockenheit. In Hannover kamen im vergangenen Jahr rund 425 Liter Regen von Himmel, das entspricht nur 65 Prozent der Menge des langjährigen Mittels. Die Folgen für die Böden sind dramatisch: Vor allem im Norden und im Nordosten der Region Hannover ist der Boden komplett ausgetrocknet. Die Experten vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung ordnen den Bereich in die Kategorie "außergewöhnliche Dürre" ein. Einen extremeren Wert kennen die Wissenschaftler nicht.

Staubtrocken: Vor allen die Böden im Norden und im Nordosten der Region Hannover leiden unter extremer Dürre. © Quelle: Julian Stratenschulte

Bundesweit sieht es so aus, als ob 2022 das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen sein wird, für Hannover ist das aber noch nicht ganz klar, sagt Wetterexperte Dominik Jung vom Wetterdienst Q-Met am Freitagnachmittag. Bis zu diesem Zeitpunkt liegt die mittlere Durchschnittstemperatur bei 11,1 Grad. Das bisher wärmste Jahr 2020 in Hannover hatte eine Temperatur von 11,3 Grad. Wenn man sich die einzelnen Monate anschaut, ist der Trend auffällig: nur in drei Monaten war es in Hannover kälter als im langjährigen Mittel. Sonst immer wärmer, oft sogar deutlich wärmer.

Nicht nur Hitze, sondern auch Stürme

Angesichts der ungewöhnlich warmen Jahre, mahnen die Wetterexperten zu deutlich mehr Engagement gegen den Klimawandel: „Das rekordwarme Jahr 2022 sollte für uns alle ein erneuter Ansporn sein, beim Klimaschutz endlich vom Reden zum Handeln zu kommen“, sagt der Vorstand für Klima und Umwelt beim DWD, Tobias Fuchs. Bisher sei es nicht geschafft worden, wirkungsvoll auf die Treibhausgasbremse zu treten. „Die Erderwärmung schreitet nahezu ungebremst voran“, mahnt der Experte.

Zum Klimawandel gehören nicht nur die Wetterextreme Hitze und Trockenheit sondern auch Starkregen und Stürme. 2022 ist da vor allem der Februar aufgefallen. Eine Reihe von drei Stürmen fegte über Deutschland und über die Region hinweg. Der erste war „Zeynep“, dessen Entstehung die Meteorologen schon Tage vorher beobachteten. Der Orkan entwickelte über der britischen See eine ungeheure Zerstörungskraft. Auf einer britischen Insel maßen Meteorologen eine Rekordböe mit 195 km/h.

Öffentliches Leben kommt zum Erliegen

Ganz so schlimm war es hier glücklicherweise nicht, aber das öffentliche Leben kam in vielen Bereichen zum Erliegen. Die heftigste Böe in der Nacht zum 19. Februar erreichte eine Geschwindigkeit von 113 km/h. Den Zugverkehr stellen die Bahnunternehmen nach und nach ein, betroffen waren auch die S-Bahnen und Regiobus.

Sturmschaden: In Seelze stürzt ein Baum auf geparkte Autos. © Quelle: Andreas Schulze

Die Schäden, die „Zeynep“ in der Region Hannover anrichtete, waren groß: Hunderte entwurzelter Bäume und abgeknickter Äste mussten Feuerwehrleute räumen. Reichlich weitere Sachschäden verzeichneten die Einsatzkräfte. Aber außer einem Mann im Bereich Lehrte, der von der Krone eines fallenden Baumes getroffen wurde und zur Behandlung in ein Krankenhaus musste, gab es glücklicherweise keine weiteren Verletzen.

Auch Stürme sind Warnzeichen

Schwerer traf es die Ostfriesischen Inseln: Wangerooge büßte im Sturm etwa 90 Prozent des Badestrandes ein. Auch auf den anderen Inseln gab es teilweise dramatischen Dünenabbrüche.

Nach „Zeynep“ fegen noch zwei weitere Stürme über die Region Hannover hinweg, jedoch nicht mehr so heftig. Allerdings sind das alles Warnzeichen des Klimawandels, sagen die Meteorologen.

Von Mathias Klein