Wetter und Temperaturen

Fordert ein Hitzeschutzkonzept für Hannover: CDU-Chef Maximillian Oppelt (Foto) will unter anderem mehr Trinkwasserspender, wie hier am Platz der Weltausstellung.

Die CDU in Hannover reagiert auf die sommerlichen Temperaturen und fordert vom Rathaus einen Hitzeaktionsplan. An besonders heißen Tagen soll es kostenlose Wasserflaschen und Kopfbedeckungen für Senioren und Obdachlose geben – und Sonnensegel in der City.

