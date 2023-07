Nach dem heißen Wochenende kam die Abkühlung – auch wenn die für Sonntag vorhergesagten Unwetter in der Region Hannover ausblieben. Am Wochenende war es so heiß wie bisher noch nicht in diesem Jahr.

Hannover. Das Thermometer der Wetterstation am Flughafen in Langenhagen stieg am Wochenende so stark an wie in diesem Jahr noch nicht: 33,4 Grad heiß war es im Maximum – das war der Top-Wert des Wochenendes und damit der heißeste Tag des Jahres in der Region Hannover. Bereits am Sonnabend waren die Temperaturen in der Region Hannover auf mehr als 30 Grad gestiegen (Temperaturmaximum am Flughafen laut Deutschem Wetterdienst: 32,4 Grad).