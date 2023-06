Kostenfrei bis 12:30 Uhr lesen

Veranstaltungstipp für Isernhagen

Bike&Art-Festival: Am Sonntag öffnen fünf Kleinstkunstbühnen in vier Kommunen

Fünf Kleinkunstbühnen öffnen am Sonntag in Isernhagen, Burgwedel, Langenhagen und der Wedemark beim Bike&Art-Festival. Wie der Name es verspricht, ist jeder eingeladen, mit dem Fahrrad die verschiedenen Vorstellungen anzusteuern. Es gibt noch Karten.