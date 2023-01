﻿Mit 13 Jahren an der Uni: Die hannoversche Schülerin Adela ist hochbegabt

465 Teilnehmer am Maschsee – 304 Läufer und Läuferinnen sind beim 8. Silvesterlauf an der Leine nach den 7,7 Kilometern an beiden Uferseiten der Leine ins Ziel gekommen. „Wir hatten richtig Glück. Weil wir eine Stunde später als der Lauf am Maschsee gelaufen sind, lagen wir genau in der Regenpause“, sagte Organisator Peter Augath.