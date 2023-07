Adela Poteri

Hochbegabte Schülerin aus Seelze: Mit 13 für die Nasa arbeiten? „Das wäre mein Traum“

Adela Poteri steht vor der Leibniz Universität Hannover. Die hochbegabte 13-jährige geht eigentlich auf das Gymnasium, besucht aber jetzt schon die Mathematik-Vorlesungen an der Uni und besteht die Prüfungen problemlos.

Adela Poteri ist 13 Jahre alt, kommt aus Seelze in der Nähe von Hannover – und ist seit dem Wintersemester 2022/23 als Juniorstudentin an der Leibniz Universität für Mathematik eingeschrieben. Die Hochbegabte würde am liebsten schon jetzt für die Nasa arbeiten und ihrem Berufswunsch Astronautin näherkommen.