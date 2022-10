﻿Wo jedes Kind nach seinem Lernstand unterrichtet wird – ein Schulbesuch in Mittelfeld

Müssen alle Kinder immer zur gleichen Zeit das Gleiche lernen? „Nein“, sagt Elke Bischoff, die Lehrerin an der Grundschule in Hannover-Mittelfeld ist. Sie findet differenzierten Unterricht viel gerechter – und für sich leichter.

Hannover. Es war einmal ein kleines Einhorn, das sich gar nicht einhornmäßig benahm, sondern zu allem immer nur „Nein“ sagte. Es hatte drei Freunde: den WASbär, die KönigsDOCHter und den NahUnd. Warum die wohl so heißen?

Lehrerin Elke Bischoff blickt in die Runde. Die Zweitklässler sitzen im Halbkreis auf dem Boden schauen gebannt zu ihr und dem Whiteboard. Darauf ist das „Neinhorn“ von Autor Marc-Uwe Kling projiziert, das lustig vor sich hin trabt. Gleich mehrere Finger schnellen in die Höhe. „Na, Elena, was meinst Du?“, fragt Lehrerin Bischoff gespannt. Danach dreht die Lehrerin das Spiel um, jetzt müssen die Kinder die Namen selbst raten: Wie heißt ein Eichhörnchen, das viel mehr Nüsse als alle anderen sammelt? „Es ist ein Vielhörnchen“, sagt ein Junge. „Gute Idee“, lobt die Lehrerin, „aber es gibt noch eine Lösung!“ Da meldet sich ein kleines Mädchen neben ihr: „Es ist das Reichhörnchen.“