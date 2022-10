﻿Vermisster Julian P.: Ein Bergretter erzählt vom Einsatz am Hochkalter

Hannover/Ramsau. Der Schlüsselmoment in Sepp Thomaes Leben war der Tod eines Kameraden auf der Reiteralm. Thomae war beim Hochzug der Bundeswehr auf alpiner Übung, gerade mal Anfang 20: Als die Wechte am Grat bricht, stürzt ein Kamerad vor seinen Augen in den Tod. Auch Sepp Thomaes Leben droht zu enden: Er hängt an der Kante der verfestigten Schneeablagerung. Im letzten Moment rettet ihm ein Kamerad das Leben. „Ohne diese Hilfe wäre ich tot“, sagt der heute 47-jährige gebürtige Ramsauer. Die Episode liegt mehr als ein Vierteljahrhundert zurück. „Sie war der Grund, warum ich zur Bergwacht ging.“

Thomae war Teil des Rettungsteams, das sich Mitte September auf die Suche nach dem 24-jährigen Julian P. aus Lehrte gemacht hat, der bei einer Bergtour am Hochkalter verunglückte und bis heute verschollen ist. Thomae sitzt auf einer Holzbank in der Einsatzzentrale der Ramsauer Bergwacht und sagt rückblickend: „Wir haben alles getan, was in unserer Macht stand.“

Bergretter: Unter Lebensgefahr für das Leben anderer im Einsatz

Die Wand hinter ihm ist voll mit Bildern: Bergretter im winterlichen Einsatz, Bergretter beim geselligen Feiern, Bergretter, die heute nicht mehr leben. Fast auf den Tag genau vor 30 Jahren verlor ein Ramsauer Bereitschaftsleiter bei einer Rettungsaktion am Blaueisgletscher tragisch sein Leben. Es ist dasselbe Gebiet, in dem jetzt Julian P. verunglückte. Ist das also der Preis, den man bereit sein muss zu zahlen, wenn man anderen hilft?

Sepp Thomae unter Bildern anderer Bergretter: „Alles getan, was in unserer Macht stand.“ © Quelle: Kilian Pfeiffer

Sepp Thomae ist staatlich geprüfter Berg- und Skiführer. „Bergführer-Sepp“ nennt er sich im Internet. Die Namenswahl kommt nicht von ungefähr. Das Duzen klingt sympathisch, das Duzen weckt Vertrauen. Vertrauen ist am Berg wichtig. Auf gegenseitigem Vertrauen beruht auch die gesamte Arbeit der Bergwacht.

Mit dem Vertrauen ist das aber so eine Sache. Vor allem in letzter Zeit: In den vergangenen Jahren hat die Zahl der Rettungseinsätze zugenommen. Jeder scheint auf die Bergwacht zu vertrauen. Gleichgültig bei welchen Bedingungen. „120-mal pro Jahr müssen wir raus“, sagt Thomae. Da interessiert es nicht, ob es stürmt, regnet oder schneit.

Als der Notruf kommt, werkelt Thomae an seiner Holzhütte

Als der Notruf zu Julian P. einging, werkelte Sepp Thomae gerade an seiner Holzhütte. Das Wetter war miserabel, „ich habe gefröstelt“. Dass an so einem Tag einer auf den Berg geht, ist für den Ramsauer nicht nachvollziehbar. „Muss das jetzt sein?“, dachte er sich noch. Sepp Thomae wohnt nur einen verlängerten Steinwurf entfernt von der Bergwacht-Einsatzzentrale. Er sagt: „Da weiß man, was auf einen zukommt.“

Motorisiert: Seit Jahrzehnten vertrauen die Ramsauer auf ihren „Pinzgauer“, der auch beim Hochkalter im Einsatz war. © Quelle: Foto: Kilian Pfeiffer

Sepp Thomae ist Berufsschullehrer in Traunstein, nebenbei ist er Bergführer. Seine Freizeit verbringt er ausschließlich in den Bergen. Es ist seine große Leidenschaft, seit seiner Kindheit. Mit acht Jahren bereits stand er mit seinem Vater am Hocheck auf 2651 Metern – es ist der erste Gipfel des Watzmanns bei der Überschreitung. Die Berge sind für Thomae wie eine zweite Heimat. „Da fühle ich mich zu Hause“, sagt er.

Die Erstmeldung: „Abgestürzte Person, zwei gebrochene Arme“

Als die Erstmeldung vom Hochkalter eintraf – „abgestürzte Person, zwei gebrochene Arme“ –, da war das Gefühl aber ein anderes. „Natürlich geht es für uns als ehrenamtlich Tätige auch um Selbstschutz“, sagt Thomae. Aber was soll man denn tun, wenn da oben einer im Schnee liegt, allein, verletzt – und am Telefon um sein Leben fürchtet? Etwa im Tal bleiben?

Sepp Thomae sitzt auf einem Stuhl im „Herz der Bergwacht“. Drei Monitore hängen an der Wand. Darauf: viele Namen in grüner und orangener Farbe. Es sind die 35 Namen aller Ramsauer Bergretter. Wenn der Notfall eintritt, eilen sie herbei. Oft waren sie am Ende die bescheidenen Helden, die in sozialen Netzwerken groß gefeiert wurden, weil wieder mal einer sicher ins Tal zurückgebracht werden konnte.

Alle Bergretter auf einen Blick: Sepp Thomae im „Herz der Bergwacht“. © Quelle: Kilian Pfeiffer

Anders war es an jenem Sonnabend, als um 14.40 Uhr der Notruf aus dem verschneiten Gebirge kam. Sepp Thomae fühlte sich bereit, fit, auch wenn ihm die widrigen Bedingungen Sorge bereiteten. „Es war für mich aber klar, dass ich raufgehen werde“, sagt er. Er packte also seinen Rucksack, die Steigeisen, die Seile, Haken, das Wärmezelt und das Überlebenskit, so, wie er es immer tut, wenn der Notfall eintritt. „15 Kilo Gewicht“, schätzt er. Nach zehn Minuten war der Hubschrauber im Ramsauer Tal gelandet, um die Bergretter abzuholen. So weit wie möglich rauf, lautete die Ansage. Doch die Wolkendecke drückte an diesem Tag weit nach unten. Im Nebel ist es nicht möglich zu fliegen.

„Wir mussten ihm klar machen, dass wir nur zu Fuß kommen“

Auf 1400 Metern ließ sich der 47-Jährige an der Winde ab in die Ungewissheit. Knapp drei weitere Stunden Fußmarsch sind es von dort an zum vermuteten Standort des Vermissten auf 2400 Metern. „Am Hochkalter herrschten schwierigste Bedingungen“, sagt Thomae. „Am Anfang ist man voll mit Adrenalin.“ Doch die Ernüchterung kam kurz darauf: orkanartige Winde, heftiger Niederschlag, loser Schnee bis zur Hüfte in absturzgefährlichem Gelände.

Rettungsteam auf der Suche nach Julian P.: „Wir mussten ihm klar machen, dass wir nur zu Fuß kommen.“ © Quelle: Bergwacht Ramsau

Während die Helfer im Tal im halbstündlichen Abstand mit Julian P. telefonierten, kämpfte sich das Team der Alpinspezialisten empor. Die Verbindung zum Tal findet über Funk im Ohr statt. „Er war unterkühlt, wir mussten uns beeilen“, sagt Thomae. Zu Beginn ging Julian P. noch davon aus, er könnte mit dem Helikopter geholt werden, wie es häufig geschieht, wenn die Bergwacht gerufen wird. Doch das war angesichts der Wetterlage an diesem Tag unmöglich. „Wir mussten ihm klar machen, dass wir nur zu Fuß kommen und es einige Zeit dauern wird.“

Ankunft im Zielgebiet um 19 Uhr: „Der Wind pfiff saulaut“

Zu diesem Zeitpunkt hatte Julian P. noch 30 Prozent Akku. Nach jedem Gespräch schaltete der junge Mann das Telefon aus, um Energie zu sparen. 30 Minuten später rief die Bergwacht wieder an für ein Status-Update.

19 Uhr war es, als Sepp Thomae im Zielgebiet ankam. Es war finster, nur der Schein der Lampen erhellte die von Schnee durchtriebene Umgebung. „Der Wind pfiff saulaut um uns herum“, sagt Sepp Thomae. „Unsere Rufe nach ihm waren zwecklos“, erinnert er sich. Während er und das Team nach dem 24-Jährigen suchten, hielt die Einsatzleitung Kontakt am Telefon. Die Koordinaten waren ungenau. „Er konnte unsere Rufe nicht hören und das Licht der Lampen nicht sehen.“ Julian P. sagte, er würde runterfallen, falls er nun loslasse.

Plötzlich brach der Kontakt ab

Es ging um Leben und Tod. Jedem Beteiligten war das klar. Um 21 Uhr konnte die Bergwacht keinen Kontakt mehr zu Julian P. herstellen. Das Handy blieb stumm. Akku leer? Hatte er losgelassen? „Kontaktabbruch ist für einen Retter das Schlimmste“, sagt Sepp Thomae.

Mehr riskieren konnten die Rettungsspezialisten an diesem Abend nicht mehr. „Jeder hat Frau und Kinder zu Hause.“ Wegen widriger Bedingungen brach die Bergwacht ab. Gegen 1 Uhr in der Nacht war Sepp Thomae wieder im Tal, im Bett. Eine kurze Nacht. Um 6 Uhr stand er in der Einsatzzentrale zur Lagebesprechung. „Erst, wenn es die Witterung zulässt, können wir auch mit dem Hubschrauber suchen.“

Bergretter am Hochkalter: „Kontaktabbruch ist das Schlimmste.“ © Quelle: Bergwacht Ramsau

Vor einigen Jahren stürzte am Watzmanngrat eine Frau 50 Meter ab. Die Bergwacht bildete eine Rettungskette. Unter erschwerten Bedingungen und von großer Medienaufmerksamkeit begleitet gelang die Rettung. Die Frau überlebte mit schweren Verletzungen. Sie sitzt heute im Rollstuhl, musste wieder sprechen lernen. Doch die Frau hat wieder Ziele, will ihren Doktor machen. „Sie hat uns kürzlich besucht“, sagt Sepp Thomae. Sein Gesicht strahlt, als er das sagt. Ein persönlicher Dank an die Retter. Es sind jene Momente, die ihn in seinem Einsatz bestärken.

An Tag vier fanden sie den Rucksack

Anders ist es bei Julian P. Tagelang waren die Suchmannschaften im Einsatz, die Helikopter in der Luft. Ein Eurofighter scannte das mögliche Absturzgebiet. Und Sepp Thomae? Der bohrte am Hochkalter die Sonde tief in den Schnee – und fand an Tag vier den Rucksack. „Natürlich war das erst mal Euphorie“, sagt er. „Ich war mir sicher, dass wir ihn jetzt auch finden.“

Gewissheit ist bei der Suche nach Vermissten das Wichtigste – vor allem für die Angehörigen. „Hinter jedem Menschen stehen Familie, Freunde, Bekannte. Die wollen doch Klarheit haben“, sagt er. Seine Suche im Umfeld des Rucksacks blieb erfolglos. „Ich bin alles abgegangen, links, rechts, weiter hoch, weiter runter“, sagt er. Keine Spur. „Es spielen so viele Emotionen in einem“, das müsse man erst mal „irgendwie“ verarbeiten können: „Irgendwie.“ Manchmal braucht es dann Hilfe von außen.

Nach sechs Tagen meldete das Polizeipräsidium Oberbayern Süd die Suche für beendet.

Sepp Thomae trieb es noch einmal hoch auf den Hochkalter, es war ein Sonnabend, er war allein unterwegs, der Schnee war schon etwas geschmolzen, aber hart. „Ich musste noch mal die möglichen Stellen abgehen“, sagt er. Ins Tal kam er allein zurück – und ohne Erfolgsmeldung.

„Wir werden weiter nach ihm suchen und ihn hoffentlich irgendwann finden“, sagt Sepp Thomae. Vielleicht im Frühling, vielleicht erst im Sommer. Erst dann ist der Hochkalter-Einsatz für den Helfer abgeschlossen.

Von Kilian Pfeiffer