﻿Hochkalter: Polizei findet Leiche von Bergsteiger Julian P. aus Hannover

Die lange Suche hat endlich ein Ende: Die Polizei hat am Donnerstag die Leiche des seit fast vier Wochen vermissten Bergsteigers Julian P. auf dem Hochkalter entdeckt. Ein Hubschrauber fand den Toten aus Hannover auf einem Schneefeld in mehr als 2200 Metern Höhe.

Ramsau. Der Hochkalter hat den Leichnam von Bergsteiger Julian P. (✝24) aus Hannover freigegeben. Das bestätigte die Polizeiinspektion Berchtesgaden am Donnerstagabend auf Anfrage dieser Zeitung. Demnach überflog am frühen Nachmittag ein österreichischer Polizeihubschrauber den Berg, dabei entdeckte die Crew den Toten auf einem Schneefeld in rund 2250 Metern Höhe. Der junge Maschinenbaustudent galt seit dem 17. September als vermisst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

"Der Hubschrauber aus Salzburg entdeckte den leblosen Körper an den Südwestabstürzen des Hochkalters", sagte ein Polizeisprecher am Abend. Daraufhin habe die Besatzung umgehend die deutschen Kollegen aus Berchtesgaden verständigt, die wiederum zwei Polizeibergführer mit einem Helikopter zum Hochkalter schickten. "Der Tote wurde gegen 16.30 Uhr in der vermuteten Absturzrinne unterhalb des zuvor schon gefundenen Rucksacks geborgen."

Im Schatten des Watzmanns: So zeigt Google Earth die Bergregion rund um den Hochkalter. © Quelle: Google Earth

Warmes Wetter lässt Schnee um Julian P. schmelzen

Laut Polizei führte das aktuell wärmere Wetter offenbar dazu, dass die Leiche im Schnee sichtbar wurde. Nach 26 Tagen brachten die Einsatzkäfte Julian P. zurück nach Ramsau ins Bergwachtdepot. "Die Todesursache ist nun Bestandteil der Ermittlungen", sagt der Polizeisprecher. "Ein Fremdverschulden wird aber ausgeschlossen." Erst vor knapp einer Woche hatten Einsatzkräfte zuletzt am Hochkalter nach dem 24-Jährigen gesucht, brachen aber auch damals nach rund 45 Minuten erfolglos ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Julian P. war am Sonnabend, 17. September, zu einer Bergtour aufgebrochen. In etwa 2400 Metern Höhe überraschte ihn dann aber der plötzliche Wintereinbruch. Gegen 15 Uhr wählte er erstmals den Notruf. Er sei gestürzt und habe sich wohl beide Arme gebrochen. Die Bergwacht Ramsau startete sofort eine große Suchaktion bis tief in die Nacht, gegen 21.30 Uhr riss der Kontakt zum 24-Jährigen ab. Auch in den Folgetagen suchten die Retter immer wieder sowohl am Berg als auch aus der Luft.

Suche im September nach sechs Tagen abgebrochen

An Tag vier entdeckte Bergretter Sepp Thomae lediglich den Rucksack. Am Donnerstag, 22. September, brach die Bergwacht die Suche dann endgültig ab – wegen der zu großen Risiken für die eigenen Einsatzkräfte und P.s nur noch minimalen Überlebenschancen. Die Helfer hatten sich sogar schon darauf eingestellt, die Leiche im schlimmsten Fall erst im nächsten Frühjahr zu finden.