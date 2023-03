﻿Hochschule Hannover: Studienplätze für Maschinenbau bleiben ungenutzt

Die Nachfrage nach Ingenieuren und Ingenieurinnen ist übergroß. Dennoch sinkt das Interesse am Studium: An der Hochschule Hannover bleiben jetzt etliche Studienplätze für Maschinenbau leer.

Hannover. Zukunftsthemen wie die Energiewende lassen sich ohne Ingenieurinnen und Ingenieure nicht angehen. Dennoch geht das Interesse an Studienfächern wie Maschinenbau und E-Technik zurück. Das musste die Hochschule Hannover (HsH) zum Start des Sommersemesters jetzt erneut feststellen.

Hälfte der Plätze im Maschinenbau-Studium nicht belegt

„Wir hatten in den Ingenieurwissenschaften einen Einbruch bei den Bewerberzahlen und den Einschreibungen“, berichtet HsH-Präsident Josef von Helden. Besonders trifft es den Maschinenbau. Dort sind die Studienplätze für Erstsemester nur zu rund 50 Prozent belegt. Bereits im Wintersemester 2022/23 war die Auslastung schwach.

Sorgt sich um die Auslastung der Studienplätze in den Ingenieurwissenschaften: Josef von Helden, Präsident der Hochschule Hannover (HsH). © Quelle: Tim Schaarschmidt

Die HsH bemüht sich seit Jahren, bei Schulabgängerinnen und -abgängern das Interesse an Studiengängen wie Informatik, Elektrotechnik oder Maschinenbau zu wecken. Seit 2017 bietet die Hochschule ein Orientierungssemester namens Study-MINT, bei dem Anfänger technische Fächer austesten und auch Unternehmen besuchen. Erbrachte Leistungen können sie sich später im Studium anrechnen lassen. Das Angebot läuft jetzt zum ersten Mal auch im Sommersemester.

Ohne Ingenieure keine Energiewende

„Unsere Gesellschaft braucht die Leute dringend“, betont HsH-Präsident von Helden. Ressourcenschonende Produktion, effiziente E-Mobilität, nachhaltige Energieversorgung – ohne Ingenieurinnen und Ingenieure ist das nicht zu machen.

Die Hochschule Hannover verfügt jetzt über Teststände für E-Autos: Thomas Othmar gehört zu den Forschern in dem Bereich. © Quelle: Christian Behrens

Stark zurückgehende Studierendenzahlen in den Ingenieurstudiengängen treffen aber nicht nur die HsH, sondern Hochschulen und Universitäten bundesweit. Verschärfend wirkten zuletzt Corona und weitere globale Krisen: Internationale Studierende aus Ländern wie China, Indien oder dem Iran waren traditionell stark vertreten und sind bisher nicht zurückgekehrt.

Von 2015 bis 2021 gab es im Maschinenbau einen Rückgang der Studienanfänger von einem Drittel, in der Elektrotechnik von ein Viertel. Die Informatik dagegen lag leicht im Plus. Im Wintersemester 2022/23 verzeichnete das Statistische Bundesamt in allen drei Ingenieurfächern zuletzt wieder ein leichtes Plus.

Leibniz-Uni trotzt dem bundesweiten Trend

Entgegen dem Trend hat die Leibniz-Universität Hannover aber keine Auslastungsprobleme im Maschinenbau. „Wir haben in den vergangenen Jahren stark versucht gegenzusteuern“, sagt Lisa Lotte Schneider, Geschäftsführerin des Studiendekanats Maschinenbau. Ein wichtiger Schritt dabei war die Einführung des Studiengangs Nachhaltige Ingenieurwissenschaften, der sehr gut nachgefragt wird.

Gegen die Flaute im Ingenieurstudium hat die Leibniz-Uni einen neuen Studiengang entwickelt: Die Studierenden Ole Bodenstein und Melis Arslan schrauben an einem Turbinenprüfstand im Institut für Turbomaschinen und Fluid-Dynamik der Uni. © Quelle: Leibniz-Uni/Archiv

Die Uni habe aber auch viel Geld und Arbeit in Infoveranstaltungen mit Schülern und Vorkurse gesteckt, sagt Schneider. „Wir gehen davon aus, dass wir das beibehalten müssen. Auch die Frage, wo wir Studiengänge erneuern müssen, wird uns begleiten.“

Neuer Ingenieur-Studiengang?

Die HsH arbeitet jetzt ebenfalls an einem neuen Studiengang zur nachhaltigen elektrischen Energieversorgung. Allerdings wird sie voraussichtlich auch einige Studienplätze in den Ingenieurwissenschaften abbauen und zum Studienfach Soziale Arbeit verlagern.

„Das soll aber moderat ausfallen. Wir sehen uns in der Verantwortung, die meisten Studienplätze weiter vorzuhalten“, betont von Helden.

Insgesamt ist die Studierendenzahl an der HsH fast gleich geblieben. Im Sommersemester 2023 studieren rund 8780 junge Menschen an der HsH, im vorangegangenen Sommersemester hatte die Hochschule rund 8800 Studis. Gut ausgelastet ist BWL, besonders nachgefragt ist das Studium Soziale Arbeit. Dort kamen gut 400 Bewerbungen auf 92 Studienplätze für Erstsemester.