﻿TiHo: Präsident Greif geht in den Ruhestand – wer übernimmt?

An der Tierärztlichen Hochschule Hannover (TiHo) steht ein Wechsel an der Spitze bevor. Der langjährige Präsident Gerhard Greif geht in den Ruhestand. Auf die Stelle haben sich mehrere Männer und Frauen beworben.

Hannover. Auf die Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) kommt eine einschneidende Veränderung zu: Ende September 2023 geht ihr Präsident Gerhard Greif in Ruhestand. Der Tiermediziner und Agrarwissenschaftler wird die TiHo dann durchgängig 21 Jahre und neun Monate geleitet haben. Greif wurde zweimal im Amt bestätigt.

Eine ungewöhnlich lange Zeit an der Spitze einer Hochschule: Wenn der TiHo-Präsident aufhört, wird er 71 Jahre als sein und hat die im Hochschulgesetz vorgesehene Altersgrenze erreicht. An der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) kam Prof. Heinz Hundeshagen mit Unterbrechungen auf 14 Jahre als Rektor. Prof. Hinrich Seidel leitete die Leibniz-Uni, ebenfalls mit Unterbrechung, 20 Jahre.

Vor fünf Jahre feierte die TiHo 240 Jahre ihres Bestehens und 15 Jahre als Stiftungshochschule: TiHo-Präsident Gerhard Greif mit dem damaligen Präsidenten der Uni Hildesheim, Prof. Wolfgang- Uwe Friedrich (links), und dem damaligen Wissenschaftsminister Björn Thümler. © Quelle: Samantha Franson

Die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin ist längst angelaufen. Die TiHo wünscht sich für die Spitzenposition laut Ausschreibung eine Person mit „wertschätzendem, kooperativem Führungsverhalten“, die team- und kommunikationsfähig ist. Mindestens fünf Jahre in einer Stellung mit herausgehobener Verantwortung in Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft, Verwaltung oder Justiz sind gefragt, außerdem ein abgeschlossenes Tiermedizinstudium und gute Vernetzung. Eine Habilitation ist nicht erforderlich. Auch Greif, der zuvor in der Pharmabranche arbeitete, hat keinen Professorentitel.

Bekommt die TiHo eine Präsidentin?

Mehrere Bewerberinnen und Bewerber haben ihr Interesse bekundet. Möglich also, dass die international renommierte Hochschule zum ersten Mal in ihren 245-jährigen Geschichte eine Frau an ihre Spitze setzt. Folgerichtig wäre es: Studentinnen stellen mit 84 Prozent die überwiegende Mehrheit der rund 2300 Studierenden. Der Anteil der Professorinnen ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen und liegt inzwischen bei 43 Prozent. Frauen halten 22 der insgesamt 51 Professuren.

Jetzt ist die Findungskommission aus Mitgliedern von Senat und dem Stiftungsrat am Zug, die die Bewerbungen sichtet, Gespräche führt und am Ende dem Senat und dem Stiftungsrat der TiHo maximal drei Personen empfiehlt. Zusätzlich sind die Gleichstellungsbeauftragte und eine Person aus dem Wissenschaftsministerium beratend dabei. Die Entscheidung liegt beim Senat, der aber mit dem Stiftungsrat Einvernehmen erzielen soll. Frühestens im Sommer ist damit zu rechnen.

Frauen als Vize

Neben Greif gehören drei Frauen zum Präsidium der TiHo. Die Wirtschaftswissenschaftlerin Anna Mikolon ist seit Juli 2022 als hauptberufliche Vizepräsidentin für Finanzen, Personal und IT verantwortlich. Professorin Ursula Siebert, Leiterin des Instituts für Wildtierforschung, ist seit Oktober 2022 Vizepräsidentin für Forschung. Bereits seit 2002 hat Professorin Andrea Tipold von der Klinik für Kleintiere als Vizepräsidentin für Lehre die Studienbedingungen im Blick.