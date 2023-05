﻿Zahlt das Land für Studis in Hannover zu wenig Soforthilfe?

Hannover. 30 Millionen Euro zahlt das Land Niedersachsen außer der Reihe an die Studentenwerke. Die Soforthilfe ist zur Entlastung für die Studierenden gedacht, die unter den steigenden Lebenshaltungskosten leiden. Ein wichtiger Punkt: Mit dem Zuschuss bleiben die Mensapreise trotz Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln günstig.

Doch nun wird Kritik an dieser Nothilfe laut. Die Zuschüsse an die Studentenwerke seien sehr ungleich verteilt, bemängelt der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der Hochschule Hannover. Nach den Berechnungen der gewählten Interessenvertretung stehen dem Studentenwerk Hannover pro Kopf gut 100 Euro zur Verfügung, dem Studentenwerk Oldenburg dagegen fast 200 Euro.

Kostenfaktor Essen: Das Studentenwerk Hannover hatte wegen steigender Energie- und Lebensmittelpreise eine Erhöhung der Mensapreise angekündigt. Durch die Soforthilfe des Landes wurde sie ausgesetzt. © Quelle: Nancy Heusel

Tatsächlich haben die fünf niedersächsischen Studentenwerke Zuschüsse erhalten, die sich offenbar nicht allein an der Zahl der betreuten Studierenden orientieren. So gingen 3,8 Millionen Euro an Osnabrück, 4,8 Millionen Euro an Göttingen, 5,1 Millionen Euro an Oldenburg, 5,3 Millionen Euro an Hannover und rund 11 Millionen Euro an Ost-Niedersachsen.

Das Studentenwerk Hannover ist aber für rund 45.500 Studierende an sechs Hochschulen in Hannover zuständig, das Studentenwerk Oldenburg kümmert sich um die Belange von 27.000 Studierende in Oldenburg, Emden, Leer und Wilhelmshaven.

Doppelt so viel Geld für Oldenburg

Das bedeutet exakt: Oldenburg bekommt 189 Euro pro Student, Hannover nur 116 Euro. Allerdings hatte sich die Arbeitsgemeinschaft Niedersächsischer Studentenwerke 2022 gemeinsam mit dem Ministerium für Wissenschaft auf die ungleiche Verteilung verständigt. Sie soll der unterschiedlichen Situationen an den einzelnen Standorten Rechnung tragen.

Das Ministerium erklärt, dabei seien die Anzahl der zu betreuenden Studierenden und die Laufzeit von Energieverträgen sowie die tatsächlichen Belastungen der einzelnen Studentenwerke durch individuelle Energiepreiserhöhungen berücksichtigt worden.

Zu den Vorgaben gehört, dass die Studentenwerke im Jahr 2023 die Betriebskostenpauschalen in den Wohnheimen sowie die Preise in den Mensen stabil halten und keine Mensa schließen.

„Wir haben im vergangenen Jahr immer wieder auf die prekäre Lage der Studierenden hingewiesen und mehr Unterstützung eingefordert“, sagt Michael Knüppel, Geschäftsführer des Studentenwerks Hannover. Über die Soforthilfe des Landes sei man deshalb sehr froh.

Mit dem Geld kann das Studentenwerk Hannover die Preise in Mensen und Wohnheimen bis Mitte 2024 stabil halten und täglich zusätzlich ein zweites günstiges Gericht für die Studierenden anbieten. Das sogenannte Niedersachsen-Menü in der Mensa soll es landesweit für 2,50 Euro geben. Außerdem hat das Studentenwerk zwei Hilfsfonds für besonders belastete Studierende eingerichtet.

Dauerhafte Entlastung gefordert

„Um Studierende nachhaltig finanziell entlasten zu können, brauchen wir dauerhaft eine Dynamisierung der Finanzhilfe“, sagt Knüppel. Steigende Zuschüsse des Landes für die Studentenwerke fordert auch der AStA der Hochschule Hannover. Gleichzeitig sollten die studentischen Beiträge zum Studentenwerk sinken.

Teure Energie: 2022 hatte das Studentenwerk Hannover die Nebenkosten in seinen Wohnheimen in zwei Stufen erhöht. © Quelle: Holger Hollemann/dpa

Der AStA fordert das Land darüber hinaus auf, für die steigenden Energiekosten der Hochschulen einzutreten, den Investitionsstau zu beheben und die Grundfinanzierung der Hochschulen anzuheben.

Weitere Kritikpunkte: Einzelne Studentenwerke bieten nicht täglich ein Niedersachsen-Menü für 2,50 Euro an, obwohl die Aktion so gelabelt ist. Andere haben keinen Sozialfonds eingerichtet.

