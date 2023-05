﻿Großes Hochschulranking: So schneiden die Unis in Hannover und Niedersachsen ab

Hannover. Ein frisch veröffentlichtes Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) attestiert der Leibniz-Universität in Hannover in einzelnen Studienrichtungen sehr gute Noten. In einem Fach liegt sie sogar in der Spitzengruppe. Allein für die Landeshauptstadt spricht das Ranking von zwölf Hochschulen mit insgesamt 362 Studiengängen. Auch andere Hochschulen aus Niedersachsen erzielen gute Werte. Für die Studie mit 42 Fächern wurden rund 120.000 Studierende sowie 3000 Professorinnen und Professoren befragt.

Die CHE-Liste 2023/2024 wurde am Dienstag beim Portal „HeyStudium“ und im „Zeit Studienführer“ veröffentlicht. Darin ist beispielsweise die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) genauso zu finden wie die Tierärztliche Hochschule (TiHo), die Fachhochschule für Wirtschaft oder die Kommunale Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen – abgesehen von Standorten mehrerer Fern-Unis. Der Anteil der Studierenden in Hannover liegt mit 50.216 Menschen bei 9,4 Prozent.

Das Ergebnis der Leibniz-Universität

Das Welfenschloss: Hauptgebäude der Leibniz-Universität in Hannover. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Allein auf die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität mit ihren knapp 28.100 Studierenden entfallen laut CHE 147 der 362 Studiengänge in Hannover (40,6 Prozent). Sie punktet mehrfach im Fach Wirtschaftsingenieurwesen durch sehr gute Betreuung und Unterstützung, Studienorganisation und Ausstattungsmerkmale. Außerdem erlangen 96,4 Prozent der Studierenden spätestens ein Jahr nach der Regelstudienzeit den Abschluss – ein Spitzenwert.

Auch die Wirtschaftswissenschaften erreichen bei den Professur-Promotionen (im Schnitt 1,1 pro Jahr) sowie bei den Forschungsgeldern pro Wissenschaftlerin und Wissenschaftler die Spitzengruppe (50.400 Euro). Allerdings: Die Praxisorientierung in der Lehre erzielt lediglich durchschnittliche 3,4 von fünf möglichen Sternen. Nahezu vollständig im grünen Bereich liegt der Physik-Bachelor. Beispielsweise das Lehrangebot, die Studienorganisation, Betreuung durch Lehrende und die studentischen Arbeitsplätze erzielen jeweils mindestens vier der fünf möglichen Punkte. Einzig die Abschlussquote in angemessener Zeit landet mit 74 Prozent im Mittelfeld.

Gänzlich mittelmäßig wird seitens der Studierenden das Fach Politik bewertet. Schon gleich zum Start gibt es bloß 7 von 14 möglichen Punkten für das Unterstützungsangebot zum Studienanfang, die Abschlussquote liegt bloß bei 67,6 Prozent. Auch die Forschungsgelder pro Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler ist mit 46.100 Euro durchschnittlich. Andere Studienrichtungen wie beispielsweise Soziologie oder Informatik an der Leibniz-Uni wurden beim Ranking nicht abgefragt.

Das Ergebnis der MHH und TiHo

Nur Durchschnitt: der Medizin-Studiengang der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Sieben Studiengänge bietet die Medizinische Hochschule Hannover. Der Klassiker – das Medizinstudium – schneidet dabei laut CHE-Befragung nur durchschnittlich ab. Das Abschneideergebnis der Studierenden im zweiten Abschnitt der medizinischen Prüfung (M2) liegt laut Ranking im mittleren Bereich, pro Jahr gibt es lediglich 15 Veröffentlichungen pro Professorin oder Professor. Und: Nur 20 Prozent der Professorinnen und Professoren des Fachs halten die MHH in dem Bereich für forschungsstark. Einziger Spitzenwert: Pro Jahr werden 1,5 Promotionen je Professor abgeschlossen. Nahezu identische Werte gibt es beim Biomedizin-Studium.

Bei der Tierärztlichen Hochschule mit ihren 2328 Studierenden listet die CHE-Studie zwar vier Fachrichtungen auf: Tiermedizin, Food Process and Product Engineering, Veterinary Public Health und Aninmal Biology and Biomedical Sciences. Doch keine davon wurde beim Hochschulranking 2023 näher betrachtet und entsprechend bewertet.

Ergebnisse weiterer Hochschulen in Hannover

In der List: die Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. © Quelle: Katrin Kutter (Archiv)

Die FHDW Fachhochschule für die Wirtschaft Hannover zeichnet sich bei den BWL- und Wirtschaftsinformatik-Studierenden durch gute Bewertungen für die allgemeine Studiensituation, für die Unterstützung in unterschiedlichen Studienphasen und die Praxiselemente aus. Die BWL-Studierenden loben auch den Einsatz digitaler Lehrelemente – genauso wie an der Fachhochschule des Mittelstands (FHM). Dort glänzt besonders das Fach Wirtschaftspsychologie.

Bei anderen Einrichtungen listet das CHE-Ranking 2023/2024 zwar die einzelnen Fächer auf, sie werden allerdings nicht weiter beleuchtet – wie unter anderem bei der Hochschule für Musik, Theater und Medien. Die Hochschule Hannover beispielsweise findet sich zwar detaillierter in der Analyse wieder, allerdings drehen sich die Angaben bei einzelnen der insgesamt 62 Studiengängen um die erfolgreiche Abschlussquote. Einschätzungen zur Ausstattung und den Rahmenbedingungen fehlen.

Sehr gute Ergebnisse aus Niedersachsen

So lässt es sich studieren: das historische Schloss in Osnabrück ist Teil der Universität. © Quelle: Friso Gentsch/dpa (Archiv)

Unter anderem an der Georg-August-Universität Göttingen sind die Studierenden in den Fächern BWL, VWL und Wirtschaftsinformatik besonders zufrieden mit der allgemeinen Situation (4,4 Sterne von fünf), der Organisation (4,6) und der Ausstattung (4,5). Die BWL-Studierenden loben auch die Betreuung, das Lehrangebot und den Einsatz digitaler Lehrelemente. In BWL und VWL werden bei den Veröffentlichungen und Promotionen pro Professor die Spitzengruppe erreicht, in VWL zudem auch bei den Forschungsgeldern pro Wissenschaftler (52.000 Euro). Aber: Nur 75,1 Prozent der Studierenden schaffen den BWL-Abschluss in angemessener Zeit.

An der Universität Osnabrück gibt es für das Jura-Studium nahezu durchweg Bestnoten – und damit bundesweit Platz 3. Die 456 Studierenden bewerten die allgemeine Situation mit 4,4 von fünf möglichen Sternen, die Studienorganisation bekommt sogar 4,7 Sterne. Das Unterstützungsangebot gleich zu Studienstart wird mit 13 von 14 Punkten bewertet, die Vorbereitung aufs Examen erhält mit acht Punkten sogar den Bestwert. Die tolle Ausstattung und das enge Begleiten der Lehrenden mag dann möglicherweise auf die Quantität gehen: Mit bloß 1,1 Promotionen pro Jahr und Professor landen die Osnabrücker Rechtswissenschaften lediglich im Mittelfeld.