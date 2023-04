Hochspannungskabel fällt bei Hannover auf A7-Fahrbahn – mehrere Unfälle

Nahverkehr

Bahn-Streik am Freitag: Erste S-Bahnen fahren wieder

Die EVG hatte auch ihre Mitglieder bei der Transdev-Gruppe zum Streik am Freitag aufgerufen. Die S-Bahnen in Hannover fuhren bis mittags ebenso nicht wie die Regionalzüge von Metronom, Erixx und Enno. Gegen 11 Uhr rollte der Verkehr auf der Schiene wieder an.