﻿Hannover im Hochzeitsfieber: Corona ist kein Thema mehr, steigende Preise schon

Hannover. Wer käme schon auf die Idee, in einem OP-Saal zu heiraten? „Bei uns ist die Luft genauso gut“, scherzt Andreas Stein vom Cavallo in der Dragonerstraße. Der Grund: Im Keller der beliebten Hochzeitslocation steht eine Maschine, die die Luft bipolar ionisiert, Hightech, die in der Corona-Zeit mit der Lüftung verbaut wurde. „Wir haben den wissenschaftlichen Nachweis, dass man sich bei uns zu 99,99 Prozent mit nichts in der Atemluft anstecken kann. Der Prüfer empfahl sogar, bloß nicht die Fenster zu öffnen.“ Im Cavallo kann geheiratet werden. „Schon das Jahr 2022 war für uns eine Rückkehr zur Normalität“, betont Stein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Oder das Jahr der Superlative: „2022 war eine große Herausforderung, wir haben 600 Hochzeiten durchgeführt“, sagt Andreas Hüttmann, der unter dem Dach seiner Hand-Group Hotels und Restaurants wie Kokenhof, Marthas Garten, die Georgenterassen und den Yachtklub am Maschsee versammelt hat, aber auch das Schloss Herrenhausen an Brautpaare vermittelt.

Hochzeitsboom: „Es wurde alles nachgeholt“

„Das war damals nicht planbar, der Rabbatz ging im Mai 2022 los“, erinnert er sich an die Phase mit Lockerungen der Corona-Vorschriften, die für einen plötzlichen Boom sorgten. „So etwas habe ich in 27 Jahren in der Branche nicht erlebt. Es wurde alles nachgeholt, was in den Lockdowns abgesagt werden musste.“ Der Vorteil der Hand-Group: „Wir haben zum Glück eine eigene Personalagentur.“ Der Mangel an gut ausgebildeten Kräften sei immens, „der Arbeitsmarkt hat sich in der Pandemie verändert“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Das aktuelle Jahr sei „gut gebucht“, bestätigt Hüttmann, dessen Firmen bereits für 2024 planen. Ein Trend habe sich durch die Pandemie aber festgesetzt: „Die Saison geht von O bis O, also von Ostern bis Oktober.“ Denn die Menschen würden lieber draußen feiern, mit der Option in der Hinterhand, bei schlechtem Wetter nach drinnen auszuweichen. „Was man in drei Jahren Pandemie lernt, vergisst man nicht in drei Monaten ...“

Einen Unterschied zum Vorjahr sieht Hüttmann aber: „Die Preise für Lebensmittel und Energie sind explodiert.“ Eine Hochzeit im Jahr 2023 sei „deutlich teurer, aber in der Gastronomie und Hotellerie verdienen wir nicht einen Euro mehr“.

Rustikal und charmant: Marijke Strucl hat den Helmkehof in Hainholz zur Hochzeitslocation gemacht. © Quelle: Irving Villegas

Rohe Backsteinwände, Industriecharme – die rustikale Gustavhalle im Helmkehof (Hainholz) ist eine begehrte Hochzeitslocation. „Bis November sind alle Sonnabende gebucht, in unserem stärksten Monat September auch jeder Freitag“, sagt Marijke Strucl. „Die Corona-Krise ist überwunden, der Virus ist kein Thema mehr bei den Leuten.“ Den Trend zur Outdoor-Hochzeit sieht sie auch. „Ein Zelt auf der Wiese oder eine Feier im eigenen Garten sind immer noch populär.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und vielleicht auch Reaktion auf Inflation und Preissteigerungen? Strucl spürt angesichts der politischen und wirtschaftlichen Gesamtlage Zurückhaltung. „Es sind unsichere Zeiten. Eine Hochzeit muss langfristig geplant werden – das Paar muss in Vorleistung gehen.“ Eigentlich sei der Helmkehof ab Mai bereits für das Folgejahr ausgebucht. „Das ist normalerweise ein Selbstläufer.“ Aber die Kosten für eine Hochzeit seien eben um etwa 30 Prozent gestiegen. Cavallo-Chef Andreas Stein ficht das nicht an. „Wir sind eine Premiumlocation. Es gibt Menschen, die sich das leisten können und wollen. Das ist unsere Zielgruppe.“

Aus einer Hand: Laura Heitmann, Kim Elixmann, Andreas Hüttmann und Julia Schwerdtfeger stellten 2020 vor dem Schloss Herrenhausen den Anschluss von Marry Jane an die Hand-Group vor. © Quelle: Rainer Droese

Kim Elixmann blickt mit ihrer Agentur Marry Jane optimistisch in die Zukunft. „Der Nachholbedarf ist da, die Hochzeiten stauen sich noch bis 2024.“ Im vergangenen Jahr habe die Wedding-Planerin zusammen mit ihrem Team bis zu vier Hochzeiten am Wochenende durchgeführt. Der Blick weiter zurück lässt sie allerdings immer noch schaudern: „Corona war eine harte Zeit, wir haben sehr gezittert.“ Sie ist sicher: „Marry Jane würde es nicht mehr geben, wenn wir nicht unter das Dach eines starken Partners hätten schlüpfen können.“ Die Agentur gehört bereits seit Sommer 2020 zur Hand-Group von Andreas Hüttmann.

Von negativen Folgen durch Inflation und Preissteigerungen merke Marry Jane wenig, Elixmann organisiert vor allem aufwändige Partys – auch auf Mallorca oder Ibiza. „Voller Vorfreude“, schaut die 33-Jährige in die Zukunft. Und strahlt. „Mein Job ist immer mit Liebe verbunden.“