﻿Dieser Laatzener wagt sich mit Fruchteis in die „Höhle der Löwen“

Hannover. Ein Sommertag in Katar. Lust auf ein Eis? „Versuchen sie mal ein Magnum bei 50 Grad in der Sonne vom Supermarkt nach Hause zu bringen, ohne dass es schmilzt.“ Ramtin Randjbar-Moshtaghin (37) kommt aus Laatzen, kennt aber das Problem, weil er beruflich viel in den Golfstaaten unterwegs war. Er hat die Lösung, die auch in Deutschland viel Energie sparen könnte: hochwertiges Fruchtpüree, das erst zu Hause im Tiefkühler zu köstlichem „Zebra Ice“ wird. In der „Höhle der Löwen“ (Pfingstmontag, 20.15 Uhr, Vox) sucht er dafür Investoren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit die Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar in den Winter verlegt werden musste, wissen auch wir Bescheid über die klimatischen Bedingungen in der arabischen Welt. Für das Start-up aus Laatzen die perfekte Nische: „Wir fluten den Markt.“ Die beiden Eissorten (es gibt die Geschmacksrichtungen Guave-Erdbeer und Mango-Passionsfrucht) gewannen bei einer Fachmesse für die Süßwarenindustrie im Ausstellungs- und Handelszentrum ISM Middle East in Dubai den „New Product Showcase“. Das leicht zu transportierende Eis sei der Hit in einem Land, in dem Supermärkte oft in Wohnkomplexe integriert sind, um die Hitze auszutricksen.

Speiseeis ist ein Stromfresser

Aber auch für den deutschen Markt sieht der gebürtige Iraner gewichtige Argumente: „Speiseeis verbraucht viel Energie, denn die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Mit Zebra sparen wir also Strom.“ Nach seiner persönlichen Rechnung könne Deutschland „sechs Prozent des gesamten Energieverbrauchs sparen, wenn alle nur noch mein Eis essen“. Das sei aber eine „schwierige mathematische Formel“, gibt er zu. Fest stehe: „In Deutschland werden pro Kopf acht Liter Eis im Jahr verzehrt, wir sind europaweit der Eisproduzent Nummer eins. Eis ist ein Stromfresser.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Saugt am Fruchteis: Investor Carsten Maschmeyer nimmt „Zebra Ice" geschmacklich genau unter die Lupe. © Quelle: RTL+

Vom Auftritt in der „Höhle der Löwen“ erhofft er sich internationale Aufmerksamkeit und Schub für die Marke, als Lieblingsinvestor hat er Großhandelsexperte Ralf Dümmel (56) im Blick, auch der neue Löwe Tillmann Schulz (32) kommt aus dieser Branche. „Aber er fehlte bei unserem Pitch“, verrät Randjbar-Moshtaghin. Dafür versuchte er Janna Ensthaler (38, ebenfalls neu in der Runde), Judith Williams (51), Nils Glagau (47) und Carsten Maschmeyer (64) zu überzeugen. Der Laatzener schätzt die Lage aber realistisch ein: „Maschmeyer ist Finanzfachmann, ich wüsste nicht, warum er sich für unser Produkt interessieren sollte.“

Lesen Sie auch

Allerdings sollte der AWD-Gründer aus Hannover von Randjbar-Moshtaghins Karrierestationen beeindruckt sein. In Teheran geboren, in Hannover aufgewachsen („Hier ist meine Heimat“), nach dem Abitur startet er an der Hochschule Hannover mit Wirtschaftsinformatik. „Habe ich nach zwei Semestern erfolgreich abgebrochen“, sagt der 37-Jährige mit einem Augenzwinkern. „Ich habe das falsch eingeschätzt, das war volle Pulle Informatik, nichts für mich.“ Er studiert dann Orientwissenschaften an der Uni Marburg. „Ich habe viel gelernt über meine Wurzeln“, sagt der Mann, der fließend persisch, deutsch, englisch und türkisch spricht.

Schon als Werkstudent knüpft er Kontakte in die Wirtschaft, nach dem Abschluss arbeitet er als Key Account Manager, wechselt zum Unternehmen Chep (versorgt den Handel weltweit mit Paletten). Acht Jahre hat er in Ländern wie Ägypten, Türkei und Vereinigte Arabische Emirate mit großen Konzernen wie Procter & Gamble oder auch Henkel zu tun. Aber da ist auch der Traum von der Selbstständigkeit: „Ich wollte immer meine eigene Firma. Aber zunächst musste ich Erfahrung und Kontakte sammeln.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eis zum Selbsteinfrieren: Ramtin Randjbar-Moshtaghin bietet zwei Geschmacksrichtungen von „Zebra Ice“ an. © Quelle: Tim Schaarschmidt

2019 war er soweit, seine Geschäftsidee damals waren die „Zebra Bars“ – vegane Frucht- und Nussriegel. „Ich bin ein Snacker“, sagt Randjbar-Moshtaghin über seinen eigenen Lebensstil. „Ich bin beruflich ständig unterwegs – und immer auf der Suche nach einer gesunden und preiswerten Zwischenmahlzeit.“ In seinen Rezepten steckten Cashews, Rosinen, Datteln, Orangenöl, natürliche Aromen. „Aber dann kam Corona“, sagt er den Satz, der vielen Gründern während der Pandemie den Schrecken einjagte. „Ein Investor sprang ab – ich ging volles Risiko.“ Es hat sich gelohnt, schon 2021 launchte Randjbar-Moshtaghin das Zebra-Eis.

Im Fernsehen bietet er nun 10 Prozent der Anteile an seiner Firma, will dafür 100.000 Euro. Seine Argumente: Das Püree, in dem mit den Früchten und Traubensaftkonzentrat nur jeweils drei Zutaten stecken, könne man auch für Porridge, Cocktails oder Salatdressings verwenden. „Ich war total aufgeregt“, erinnert er sich an die Aufzeichnung.

Exotisches Ambiente für „Zebra Ice“: Ramtin Randjbar-Moshtaghin ist Pfingstmontag in der Vox-Show „Höhle der Löwen“. © Quelle: RTL+

Warum hat er die Leckerei „Zebra“ genannt? „Das Zebra lebt vegan, und es ist ein Tier, das in der Herde lebt. Das passt zu unserer Marke. Wir haben ja auch mehrere Varianten unserer Produkte“, erklärt der Erfinder. Nur vor einem müsse sich das Zebra in Acht nehmen. „Dass es nicht vom Löwen gefressen wird.“ Insofern wird es spannend am 29. Mai ab 20.15 Uhr auf Vox.

HAZ