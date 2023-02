﻿Gut zuhören: Am Wochenende läuft die Hörmesse „HörFidelity“ in Hannover

Hannover. Im Pavillon geht es am kommenden Wochenende zwei Tage lang ums Hören. Die Veranstaltung „HörFidelity“ bietet dazu eine Mischung aus Konzerten, Vorträgen und Workshops. Dem Thema nähern sich Mitglieder des Hörregion-Netzwerkes kulturell, medizinisch und wissenschaftlich an. Entsprechend vielseitig wirkt das kostenlose Programm der Hörmesse. „Ich lade ein, in die Welt des Klangs einzutauchen, sich zu informieren, mitzumachen, zu experimentieren oder einfach zuzuhören“, sagt Steffen Krach, Präsident der Region Hannover, die die Hörregion 2016 initiiert hat.

Am Sonnabend können Besucher und Besucherinnen ein Live-Hörspiel von Oliver Ilnicki erleben. Das Orchester im Treppenhaus lädt zum Konzert. Und Experten wie Prof. Dr. Hans-Jürgen Welkoborsky vom KRH Klinikum Nordstadt informieren zum Beispiel über Lärmprävention. Am Sonntag spricht Jan-Niklas Reinhardt vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik über den Klang des Universums, Schauspielerin Denise M’Baye lädt zur Traumreise ein, und die DJanes KayLeFay und Cannelle vertonen „Die Reise zum Mond“ von Georges Méliès von 1902. Zudem werden Märchen vorgetragen, Hörtests angeboten und Kurse für Gebärdensprache angeboten.

Der Podcast „True Crime“ wird vorgestellt Der Podcast „True Crime Hannover“ ist mit mehr als 450.000 Zuhörern und Zuhörerinnen eine der erfolgreichsten Produktionen in Hannover. Redakteure und Redakteurinnen schildern dabei Kriminalfälle, über die sie selbst berichtet haben. Es geht um das Verschwinden von Karen Gaucke und ihrer Tochter, den Tod von Etya V., die in ihrer Wohnung in Hainholz brutal erschlagen wurde, und um die Krebsärztin Mechthild Bach, die in 78 Fällen den Tod ihrer Patienten beschleunigt haben soll. Der Redakteur Thomas Nagel spricht am Sonntag um 15 Uhr bei der „HörFidelity“ über den Podcast. Passend dazu verlosen wir vier Ausgaben von Philipp Fleiters „Verbrechen von nebenan“ aus dem Goldmann-Verlag. Die Teilnahme an der Verlosung ist bis einschließlich Freitag, 17. Februar 2023 unterhttps://aktion.haz.de/angebot/hazverbrechenvonnebenan möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

An beiden Tagen kann man an Hörstationen experimentieren und an 16 Minilautsprechern Treppenknarren, Hühnergackern und vielfältiges Lachen vernehmen. Das Programm im Pavillon an der Lister Meile 4 läuft am Sonnabend von 14 bis 20 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.