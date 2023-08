Kostenfrei bis 18:30 Uhr lesen

Hannover 96

In der Saisonvorbereitung überragte Louis Schaub (28) bei Hannover 96 als Unterschiedsspieler, in der Liga bekommt er das noch nicht auf den Platz. Aber Sportchef Marcus Mann lobt, statt draufzuhauen: „Kein Spieler bei uns kommt in so viele gefährliche Situationen“ – so wie einst Marvin Ducksch.